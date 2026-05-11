Il Milan è - incredibilmente - ancora padrone del suo destino: deve però battere Genoa (al 'Ferraris') e Cagliari nelle due partite che restano per concludere la stagione. Così fosse, andrebbe in Champions indipendentemente dai risultati delle altre, Juventus, Roma e Como . Altrimenti, dovrà fare gli stessi punti dei giallorossi e mantenere il vantaggio ( +2 ) sui lariani per non scivolare in Europa League .

Del crollo del Milan, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ha parlato ieri sera a 'DAZN' anche Andrea Stramaccioni, ex allenatore in Serie A e oggi opinionista e seconda voce in telecronaca per l'emittente di calcio e sport in streaming. “Cinque sconfitte, pesanti. È dura da leggere per una squadra che lotta per la Champions. Da quel Lazio-Milan sarebbe quartultimo, avrebbe fatto meglio solo di Lecce, Pisa e Verona. Il Milan sta rischiando di rovinare tutto. La stagione era stata, tra alti e bassi, positiva. Con un finale così rischi di rovinare tutto”.