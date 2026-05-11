PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Stramaccioni: “Il Milan rischia di rovinare una stagione positiva con un finale così”

MILAN-ATALANTA

Stramaccioni: “Il Milan rischia di rovinare una stagione positiva con un finale così”

Il commento di Andrea Stramaccioni a 'DAZN' su Milan-Atalanta 2-3 di Serie A
Andrea Stramaccioni, ex allenatore in Serie A e oggi opinionista per 'DAZN', ha parlato nel post-partita di Milan-Atalanta 2-3 di ieri sera a 'San Siro' delle difficoltà in cui versano i rossoneri di Massimiliano Allegri da due mesi a questa parte
Daniele Triolo Redattore 

Momento sportivamente drammatico per il Milan di Massimiliano Allegri che, dopo la vittoria nel derby di Milano contro l'Inter, quell'1-0 firmato da Pervis Estupiñán lo scorso 8 marzo, è andato in crisi. Una rottura prolungata da cui la squadra rossonera non si è praticamente più ripresa.

Da allora, soltanto una vittoria (1-0 al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona), un pareggio (0-0 a 'San Siro' contro la Juventus) e ben cinque sconfitte (contro Lazio e Napoli, 0-1, poi contro Udinese - 0-3 - Sassuolo - 0-2 - e Atalanta, ieri sera, per 2-3, sempre in casa). Un ruolino di quattro punti in sette partite che ha quasi azzerato le chance del Diavolo di qualificarsi in Champions League nella prossima stagione.

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Il Milan è - incredibilmente - ancora padrone del suo destino: deve però battere Genoa (al 'Ferraris') e Cagliari nelle due partite che restano per concludere la stagione. Così fosse, andrebbe in Champions indipendentemente dai risultati delle altre, Juventus, Roma e Como. Altrimenti, dovrà fare gli stessi punti dei giallorossi e mantenere il vantaggio (+2) sui lariani per non scivolare in Europa League.

Del crollo del Milan, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, ha parlato ieri sera a 'DAZN' anche Andrea Stramaccioni, ex allenatore in Serie A e oggi opinionista e seconda voce in telecronaca per l'emittente di calcio e sport in streaming. “Cinque sconfitte, pesanti. È dura da leggere per una squadra che lotta per la Champions. Da quel Lazio-Milan sarebbe quartultimo, avrebbe fatto meglio solo di Lecce, Pisa e Verona. Il Milan sta rischiando di rovinare tutto. La stagione era stata, tra alti e bassi, positiva. Con un finale così rischi di rovinare tutto”.

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