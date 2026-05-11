PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Di Canio stronca il Milan di Allegri: “Zero identità, personalità ed entusiasmo”

MILAN-ATALANTA

Di Canio stronca il Milan di Allegri: “Zero identità, personalità ed entusiasmo”

Il commento di Paolo Di Canio a 'Sky Sport' su Milan-Atalanta 2-3 di Serie A
Paolo Di Canio, nel post-partita di Milan-Atalanta 2-3 su 'Sky Sport', ha bocciato i rossoneri di Massimiliano Allegri, reduci da un periodo nero con soli 4 punti conquistati in 7 partite e a rischio nella lotta per un posto in Champions League
Daniele Triolo Redattore 

Dopo le battute d'arresto contro Lazio (0-1), Napoli (0-1), Udinese (0-3) e Sassuolo (0-2), il Milan di Massimiliano Allegri si è piegato anche ieri (2-3) a 'San Siro' contro l'Atalanta, testimoniando un crollo senza precedenti. I rossoneri sono passati dal lottare per lo Scudetto con l'Inter, intorno alla metà del mese di marzo, dopo la vittoria nel derby, a dover sudare per difendere il quarto posto, ultimo piazzamento utile per entrare in Champions League.

La Juventus, vittoriosa a Lecce, ha superato il Diavolo in classifica (68 punti contro i 67 dei rossoneri); la Roma - vittoriosa a Parma - ha agganciato Mike Maignan e compagni e dietro spinge anche il Como, salito a quota 65 dopo il blitz di Verona. Il Milan, va detto, ha ancora il destino nelle sue mani. Può andare in Champions League battendo Genoa (in trasferta) e Cagliari (in casa) nelle ultime due giornate di campionato. Ma il Milan visto ieri può perdere davvero contro chiunque.

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Il Diavolo è apparso, infatti, svuotato di ogni energia, mentale in primis e fisica poi. E su questa linea di pensiero, evidentemente, c'è anche Paolo Di Canio, ex attaccante rossonero per due stagioni, dal 1994 al 1996: intervenuto nel post-partita di Milan-Atalanta su 'Sky Sport', ha commentato con toni duri la prestazione del Diavolo contro la 'Dea' di Raffaele Palladino. "Zero identità, personalità ed entusiasmo. Oggi non si sono visti, nonostante l’impegno. Mancano coraggio, personaggio, quel qualcosa di metterci del proprio".

"Oggi zero di tutto. Questa è l’aggravante. Non mi faccio ingannare dagli ultimi minuti - ha chiosato Di Canio dopo Milan-Atalanta -. Fino a che non ha fatto gol è stato qualcosa di devastante, ed alcuni giocatori hanno dimostrato di non avere la struttura per giocare in Champions. I cinque entrati hanno fatto bene, ma l’avessero fatto per tutto l’anno. In questa situazione si vede la statura di giocatori che non è adatta per una maglia così pesante”.

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