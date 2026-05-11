Il Diavolo è apparso, infatti, svuotato di ogni energia, mentale in primis e fisica poi. E su questa linea di pensiero, evidentemente, c'è anche Paolo Di Canio , ex attaccante rossonero per due stagioni, dal 1994 al 1996 : intervenuto nel post-partita di Milan-Atalanta su 'Sky Sport', ha commentato con toni duri la prestazione del Diavolo contro la 'Dea' di Raffaele Palladino . " Zero identità, personalità ed entusiasmo . Oggi non si sono visti, nonostante l’impegno. Mancano coraggio, personaggio, quel qualcosa di metterci del proprio".

"Oggi zero di tutto. Questa è l’aggravante. Non mi faccio ingannare dagli ultimi minuti - ha chiosato Di Canio dopo Milan-Atalanta -. Fino a che non ha fatto gol è stato qualcosa di devastante, ed alcuni giocatori hanno dimostrato di non avere la struttura per giocare in Champions. I cinque entrati hanno fatto bene, ma l’avessero fatto per tutto l’anno. In questa situazione si vede la statura di giocatori che non è adatta per una maglia così pesante”.