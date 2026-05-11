Di Canio: "Milan, non mi faccio ingannare dagli ultimi minuti"—
Il Diavolo è apparso, infatti, svuotato di ogni energia, mentale in primis e fisica poi. E su questa linea di pensiero, evidentemente, c'è anche Paolo Di Canio, ex attaccante rossonero per due stagioni, dal 1994 al 1996: intervenuto nel post-partita di Milan-Atalanta su 'Sky Sport', ha commentato con toni duri la prestazione del Diavolo contro la 'Dea' di Raffaele Palladino. "Zero identità, personalità ed entusiasmo. Oggi non si sono visti, nonostante l’impegno. Mancano coraggio, personaggio, quel qualcosa di metterci del proprio".
"Oggi zero di tutto. Questa è l’aggravante. Non mi faccio ingannare dagli ultimi minuti - ha chiosato Di Canio dopo Milan-Atalanta -. Fino a che non ha fatto gol è stato qualcosa di devastante, ed alcuni giocatori hanno dimostrato di non avere la struttura per giocare in Champions. I cinque entrati hanno fatto bene, ma l’avessero fatto per tutto l’anno. In questa situazione si vede la statura di giocatori che non è adatta per una maglia così pesante”.
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