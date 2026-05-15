Milan, Ordine sicuro: 'Con Malen al posto di Füllkrug, il Milan sarebbe ...'

"Dal punto di vista estetico non mi sembra che il Napoli stia offrendo chissà quale spettacolo rispetto al Milan. Ad oggi il lavoro di Conte va analizzato considerando il fatto che l'anno scorso la squadra aveva vinto lo scudetto, che l'ultimo mercato era stato faraonico e che nella stagione attuale ci sono stati tanti infortuni". Poi si passa all'analisi sul Milan. Come ricorda Ordine, i rossoneri arrivano da un ottavo posto nella scorsa stagione e hanno venduto molto in estate. "Il girone d'andata è stato eccellente, mentre quello di ritorno purtroppo molto deludente. Stanno pagando una rosa molta ridotta e la crisi acuta di Leão e Pulisic, designati ad essere bomber e ora del tutto avulsi". Il giornalista, poi, parla anche della mossa sbagliata a gennaio: "Di certo se anziché prendere Füllkrug fosse arrivato Malen ora i rossoneri sarebbero non distanti dall'Inter".