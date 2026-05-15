In questi giorni pieni di dubbi e di ombre intorno al futuro del Milan, molti tifosi vorrebbero il ritorno in dirigenza di Paolo Maldini. Contro l'Atalanta, oltre alle proteste e ai cori contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani, è partito anche un coro di tutto San Siro in sostegno proprio di Maldini. Con la leggenda rossonera al comando, il Diavolo ha vinto uno Scudetto ed è tornato alle semifinali di Champions League. Con la gestione Furlani, il Milan ha vinto solamente una Supercoppa Italiana, perdendo progressivamente punti da Inter e Napoli che hanno dominato il calcio italiano negli ultimi anni. Paolo Maldini era presente ieri al Foro Italico di Roma per la partita degli ATP 1000 di tennis tra Sinner e Rublev.
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Maldini avvistato a Roma per Sinner manda un messaggio al calcio: “Ecco cosa manca”
Paolo Maldini dagli spalti del Foro Italico analizza la crisi del calcio: "Ecco cosa serve". E a San Siro i tifosi invocano il suo ritorno
Cosa serve al calcio? Parola a Maldini
Le sue parole sul momento del calcio italiano sono chiare: "Serve programmazione", sottolinea Paolo Maldini. Questa è mancata negli ultimi anni al calcio, ma per l'ex difensore l'Italia è un popolo di talenti. Queste le sue dichiarazioni (riportate dal sito dell'ANSA). Un concetto facile da capire, ma che in molti, specialmente in Serie A, non riescono a portare avanti. Il caso del Milan è chiaro: dopo l'esonero di Pioli, il Diavolo rischia di cambiare il terzo allenatore in due stagioni (Fonseca, Conceição e ora Allegri in bilico), con un Igli Tare che potrebbe essere mandato via dopo una sola stagione da direttore sportivo del Milan.
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