In questi giorni pieni di dubbi e di ombre intorno al futuro del Milan, molti tifosi vorrebbero il ritorno in dirigenza di Paolo Maldini. Contro l'Atalanta, oltre alle proteste e ai cori contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani, è partito anche un coro di tutto San Siro in sostegno proprio di Maldini. Con la leggenda rossonera al comando, il Diavolo ha vinto uno Scudetto ed è tornato alle semifinali di Champions League. Con la gestione Furlani, il Milan ha vinto solamente una Supercoppa Italiana, perdendo progressivamente punti da Inter e Napoli che hanno dominato il calcio italiano negli ultimi anni. Paolo Maldini era presente ieri al Foro Italico di Roma per la partita degli ATP 1000 di tennis tra Sinner e Rublev.