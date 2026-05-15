PIANETAMILAN news milan interviste Cardinale ammette: “Ho commesso molti errori”. Poi la stoccata all’Inter

ULTIME MILAN NEWS

Cardinale ammette: “Ho commesso molti errori”. Poi la stoccata all’Inter

Cardinale ammette: 'Ho commesso molti errori'. Poi la stoccata all'Inter
Cardinale e la stoccata all'Inter sulla sconfitta in Champions League contro il PSG. Poi l'ammissione sui suoi errori. Ecco l'estratto da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il numero uno del Milan Gerry Cardinale ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' sottolineando anche di come abbia commesso lui stesso molti errori: "Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto. Ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò. Una delle lezioni più grandi è stata capire quanto il contesto sia diverso". In questi anni, spesso si è parlato di come Cardinale non conoscesse davvero il valore del Milan. Il numero uno di RedBird precisa: "Se non lo vivi, da americano non capisci il ruolo che il calcio e il Milan hanno nella comunità".

Milan, la stoccata di Cardinale all'Inter

Un altro passaggio importante dell'intervista di Cardinale è sul calcio italiano in generale: "Però vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l’importanza delle infrastrutture sportive; come modernizzare il calcio italiano; perché l’Italia ha mancato un altro Mondiale, il terzo di fila. Invece si fa polemica". Poi la stoccata, non si sa quanto voluta o meno, sulla sconfitta dell'Inter in finale di Champions League contro il PSG. I nerazzurri persero lo scorso anno con un sonoro 5-0 subito dalla squadra di Luis Enrique. Ecco le parole di Cardinale: "Vede, non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0; si tratta di giocare in modo competitivo in Europa. Si tratta del divario di 4 a 1 nei diritti tv tra la Premier League e tutti gli altri. Il gap del calcio italiano è aumentato".

Leggi anche
Milan, Cardinale risponde alla Curva Sud: “Capisco i tifosi, sono arrabbiato...
Milan, il dettaglio nei virgolettati di Cardinale: citato solo Allegri. Segnale chiaro per il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA