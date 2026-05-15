Il numero uno del Milan Gerry Cardinale ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' sottolineando anche di come abbia commesso lui stesso molti errori: "Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto. Ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò. Una delle lezioni più grandi è stata capire quanto il contesto sia diverso". In questi anni, spesso si è parlato di come Cardinale non conoscesse davvero il valore del Milan. Il numero uno di RedBird precisa: "Se non lo vivi, da americano non capisci il ruolo che il calcio e il Milan hanno nella comunità".
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Cardinale ammette: “Ho commesso molti errori”. Poi la stoccata all’Inter
Milan, la stoccata di Cardinale all'Inter
Un altro passaggio importante dell'intervista di Cardinale è sul calcio italiano in generale: "Però vorrei che ci si concentrasse di più sui temi cruciali: l’importanza delle infrastrutture sportive; come modernizzare il calcio italiano; perché l’Italia ha mancato un altro Mondiale, il terzo di fila. Invece si fa polemica". Poi la stoccata, non si sa quanto voluta o meno, sulla sconfitta dell'Inter in finale di Champions League contro il PSG. I nerazzurri persero lo scorso anno con un sonoro 5-0 subito dalla squadra di Luis Enrique. Ecco le parole di Cardinale: "Vede, non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0; si tratta di giocare in modo competitivo in Europa. Si tratta del divario di 4 a 1 nei diritti tv tra la Premier League e tutti gli altri. Il gap del calcio italiano è aumentato".
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