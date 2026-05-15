Cardinale ammette: “Ho commesso molti errori”. Poi la stoccata all’Inter

Il numero uno del Milan Gerry Cardinale ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' sottolineando anche di come abbia commesso lui stesso molti errori: "Questa è probabilmente la cosa più difficile che abbia mai fatto. Ma sono un combattente e non mi fermerò finché non vincerò. Una delle lezioni più grandi è stata capire quanto il contesto sia diverso". In questi anni, spesso si è parlato di come Cardinale non conoscesse davvero il valore del Milan. Il numero uno di RedBird precisa: "Se non lo vivi, da americano non capisci il ruolo che il calcio e il Milan hanno nella comunità".