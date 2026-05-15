Milan, la risposta dei tifosi a Cardinale: “Richiama Maldini per vincere”. Le reazioni sui social | PM
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Nel corso dell'intervista, il numero uno di RedBird ha voluto smentire categoricamente anche le accuse di una gestione puramente speculativa:
"C’è una cosa che voglio smentire subito. Per esempio che mi interessa solo il denaro e non vincere. È assurdo. Se guarda alla mia vita e alla mia carriera, io ho sempre vinto. E quindi, questa idea che io farei una cosa senza l’obiettivo di essere i numeri uno e di vincere con continuità è ridicola".
Le nostre impressioni—
Che Cardinale sia uscito allo scoperto e abbia rilasciato la sua prima intervista a un giornale italiano (finalmente!) è sicuramente cosa gradita. Però le parole non bastano. Ciò che dice, lo ha già detto anche gli anni scorsi, di fronte a risultati sportivi ampiamente negativi. Serve passare dalle parole ai fatti, altrimenti si rischia di vivere in eterno il Giorno della Marmotta: ogni stagione uguale all'altra. La dichiarazione d'intenti di Cardinale (in estate rivedo tutto) è promettente, ma a chi si riferisce? Cosa vuol fare? Sono domande a cui non risponde. Come fa dunque il tifoso milanista a fidarsi ancora, nuovamente e ciecamente?
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