Le nostre impressioni

Che Cardinale sia uscito allo scoperto e abbia rilasciato la sua prima intervista a un giornale italiano (finalmente!) è sicuramente cosa gradita. Però le parole non bastano. Ciò che dice, lo ha già detto anche gli anni scorsi, di fronte a risultati sportivi ampiamente negativi. Serve passare dalle parole ai fatti, altrimenti si rischia di vivere in eterno il Giorno della Marmotta: ogni stagione uguale all'altra. La dichiarazione d'intenti di Cardinale (in estate rivedo tutto) è promettente, ma a chi si riferisce? Cosa vuol fare? Sono domande a cui non risponde. Come fa dunque il tifoso milanista a fidarsi ancora, nuovamente e ciecamente?