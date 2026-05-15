"Dobbiamo fare un lavoro migliore in modo che ci sia una correlazione diretta tra la spesa e le vittorie. Non ci siamo ancora riusciti. Non abbiamo fatto un buon lavoro e lo sistemeremo", sottolinea Cardinale che poi 'annuncia' possibili rivoluzioni societarie: "Cerchiamo sempre di far evolvere la nostra organizzazione. Quindi sì, tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro". Se l'obiettivo di Gerry Cardinale è vincere e tornare in testa al campionato italiano, il Milan dovrà lavorare tantissimo: senza contare la stagione ancora in corso, i rossoneri hanno 'perso' 58 punti dalle varie capoliste da dopo l'ultimo scudetto vinto dal Diavolo.