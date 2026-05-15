Dopo le tantissime voci sul futuro del Milan sono arrivate le parole del numero uno rossonero e di RedBird Gerry Cardinale (qui l'intervista completa a 'La Gazzetta dello Sport'). Passaggio molto importante sulle varie campagne di rinforzo del club: "Nelle ultime tre stagioni, abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A sul mercato. Ora, magari non abbiamo speso al meglio. Mi do un voto più alto per i soldi che ho messo che per come li abbiamo spesi". Effettivamente, il Diavolo ha speso tantissimo nelle ultime tre stagioni: 441 milioni di euro investiti in tre stagioni, con il Diavolo che non ha vinto nulla, oltre alla Supercoppa Italiana della scorsa stagione. L'Inter, per fare un confronto, ha investito 250 milioni di euro nello stesso periodo.
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Cardinale chiaro: “Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra della Serie A”. I numeri
Milan, Cardinale annuncia una possibile rivoluzione estiva
"Dobbiamo fare un lavoro migliore in modo che ci sia una correlazione diretta tra la spesa e le vittorie. Non ci siamo ancora riusciti. Non abbiamo fatto un buon lavoro e lo sistemeremo", sottolinea Cardinale che poi 'annuncia' possibili rivoluzioni societarie: "Cerchiamo sempre di far evolvere la nostra organizzazione. Quindi sì, tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro". Se l'obiettivo di Gerry Cardinale è vincere e tornare in testa al campionato italiano, il Milan dovrà lavorare tantissimo: senza contare la stagione ancora in corso, i rossoneri hanno 'perso' 58 punti dalle varie capoliste da dopo l'ultimo scudetto vinto dal Diavolo.
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