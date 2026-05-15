Cardinale però sottolinea l'importanza della Champions League che è vitale sia dal punto di vista economico (premi UEFA e incassi per il bilancio), sia a livello di blasone. Solo con la massima competizione europea si può sperare di convincere giocatori forti a sposare il progetto rossonero: "Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento". Cardinale poi è chiaro su quello che dovrebbe essere sempre l'obiettivo del Milan: "Non si può sempre vincere, anche se il Milan dovrebbe, quando non lo fa è un fallimento". Una carica importante a tutto l'ambiente verso la sfida di domenica contro il Genoa: una partita che ha un solo risultato possibile per i rossoneri, ovvero la vittoria.