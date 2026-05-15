A seguito del silenzio della società Milan dopo le indiscrezioni di ieri sui dissidi tra Zlatan Ibrahimović e Massimiliano Allegri, la reazione è arrivata nella notte con le parole del numero uno rossonero e di RedBird Gerry Cardinale. Un'intervista molto significativa a 'La Gazzetta dello Sport' (qui tutte le parole) che lascia spunti molto interessanti sotto ogni punto di vista. La qualificazione in Champions League (dopo soli 7 punti conquistati in 8 partite) ora è a rischio con il Milan che deve vincere contro il Genoa e il Cagliari e non può permettersi passi falsi. Cardinale ne parla così: "Max (Allegri) e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla partita contro la Lazio".
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Milan, lo sfogo di Cardinale dopo il crollo: “Deluso dallo scudetto perso, vincere resta la priorità”
Milan, Cardinale: "Non sono contento, ovvio"
Cardinale però sottolinea l'importanza della Champions League che è vitale sia dal punto di vista economico (premi UEFA e incassi per il bilancio), sia a livello di blasone. Solo con la massima competizione europea si può sperare di convincere giocatori forti a sposare il progetto rossonero: "Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento". Cardinale poi è chiaro su quello che dovrebbe essere sempre l'obiettivo del Milan: "Non si può sempre vincere, anche se il Milan dovrebbe, quando non lo fa è un fallimento". Una carica importante a tutto l'ambiente verso la sfida di domenica contro il Genoa: una partita che ha un solo risultato possibile per i rossoneri, ovvero la vittoria.
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