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Milan, lo sfogo di Cardinale dopo il crollo: “Deluso dallo scudetto perso, vincere resta la priorità”

Milan, lo sfogo di Cardinale dopo il crollo: 'Deluso dallo scudetto perso, vincere resta la priorità'
Cardinale rompe il silenzio sul Milan: "Deluso dallo scudetto perso, senza Champions è un fallimento". Ecco un estratto della sua lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A seguito del silenzio della società Milan dopo le indiscrezioni di ieri sui dissidi tra Zlatan Ibrahimović e Massimiliano Allegri, la reazione è arrivata nella notte con le parole del numero uno rossonero e di RedBird Gerry Cardinale. Un'intervista molto significativa a 'La Gazzetta dello Sport' (qui tutte le parole) che lascia spunti molto interessanti sotto ogni punto di vista. La qualificazione in Champions League (dopo soli 7 punti conquistati in 8 partite) ora è a rischio con il Milan che deve vincere contro il Genoa e il Cagliari e non può permettersi passi falsi. Cardinale ne parla così: "Max (Allegri) e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla partita contro la Lazio".

Milan, Cardinale: "Non sono contento, ovvio"

Cardinale però sottolinea l'importanza della Champions League che è vitale sia dal punto di vista economico (premi UEFA e incassi per il bilancio), sia a livello di blasone. Solo con la massima competizione europea si può sperare di convincere giocatori forti a sposare il progetto rossonero: "Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento". Cardinale poi è chiaro su quello che dovrebbe essere sempre l'obiettivo del Milan: "Non si può sempre vincere, anche se il Milan dovrebbe, quando non lo fa è un fallimento". Una carica importante a tutto l'ambiente verso la sfida di domenica contro il Genoa: una partita che ha un solo risultato possibile per i rossoneri, ovvero la vittoria.

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