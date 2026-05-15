Un periodo non facile questo per il Milan: solo 7 punti conquistati nelle ultime 8 giornate di campionato con la Roma che ha rimontato e ora è a pari punti (la differenza reti è a favore dei rossoneri). Corsa Champions League apertissima con il Diavolo che deve vincere le ultime due contro il Genoa e Cagliari. Chi merita di più? Arriva il parere illustre di Marcos Cafu, doppio ex: "Mi sta chiedendo di scegliere tra mamma e papà (ride, n.d.r.)? A parte gli scherzi, io credo che entrambi la meritino e mi auguro che entrambi ce la facciano. Perché sia Milan che Roma hanno iniziato solo adesso un nuovo percorso e lo stanno facendo anche egregiamente, contro ogni pronostico", questo il pensiero a 'La Gazzetta dello Sport'.