Un periodo non facile questo per il Milan: solo 7 punti conquistati nelle ultime 8 giornate di campionato con la Roma che ha rimontato e ora è a pari punti (la differenza reti è a favore dei rossoneri). Corsa Champions League apertissima con il Diavolo che deve vincere le ultime due contro il Genoa e Cagliari. Chi merita di più? Arriva il parere illustre di Marcos Cafu, doppio ex: "Mi sta chiedendo di scegliere tra mamma e papà (ride, n.d.r.)? A parte gli scherzi, io credo che entrambi la meritino e mi auguro che entrambi ce la facciano. Perché sia Milan che Roma hanno iniziato solo adesso un nuovo percorso e lo stanno facendo anche egregiamente, contro ogni pronostico", questo il pensiero a 'La Gazzetta dello Sport'.
PIANETAMILAN news milan interviste Cafu: “Sia Milan che Roma hanno iniziato solo adesso un nuovo percorso. Su Modrić …”
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Cafu: “Sia Milan che Roma hanno iniziato solo adesso un nuovo percorso. Su Modrić …”
Il doppio ex Marcos Cafu si schiera sul duello Champions tra Milan e Roma. Poi il parere chiaro sul possibile recupero di Luka Modrić. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'
Chi merita di più l'Europa? Il parere illustro del doppio ex Cafu
Nelle ultime partite, il Milan ha dovuto fare a meno di Luka Modrić che è out dopo l'intervento al viso subito contro la Juventus. Il croato potrebbe clamorosamente ritornare in campo contro il Genoa (anche se sembra molto complesso). Questo il parere di Cafu in merito: "Un atleta che è disposto a tutto per aiutare la squadra è un esempio anche per gli altri. Se poi è un campione, allora è proprio un leader assoluto. Sa cosa penso? Se mi dà la disponibilità, io Modrić lo farei giocare anche bendato". Vedremo se Modrić riuscirà nel clamoroso recupero o meno.
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