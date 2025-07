Milan, Cafu: “Su Allegri non ho dubbi. Serve tempo. Vlahovic …”

Marcos Cafu , ex terzino del Milan , ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare su Massimiliano Allegri e sul possibile arrivo di Dusan Vlahovic . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Allegri in tournée senza terzini titolari: "Avere il prima possibile la rosa al completo è un vantaggio, ma all’inizio del campionato manca più di un mese e il Milan si farà trovare pronto. Sono convinto che arriveranno i rinforzi giusti. Allegri? Sulla sua scelta non ho dubbi: è uno che lavora bene e bisogna solo dargli tempo per mettere in pratica il suo calcio. I risultati arriveranno".