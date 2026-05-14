Il giornalista risponde in questo modo: "Fa parte di un Milan che sta morendo, non c'è comunicazione, Allegri è solo, ha perso fiducia in Furlani e il suo secchio di sopportazione è andato". Ricordiamo che il Milan, nelle ultime otto partite di campionato, ha portato a casa solo 7 punti su 24 disponibili, permettendo a Roma e Como di rimontare nella corsa al quarto posto. Pellegatti ricollega il caos fuori dal campo con quanto visto in campo: "C'era qualcosa che non andava, prestazioni senza senso logico. Partite che non hanno senso di esistere. Allegri ha capito che c'era qualcosa che si era insinuato nella squadra, per le lotte interne". Sulle voci di un possibile Ibrahimović più al centro del Milan: "Cercherà di togliere influenza a Furlani. Un disastro, c'è del marcio nel Milan. Comunicazione assente, adesso non so cosa possa succedere".