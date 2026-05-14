Corsa Champions League sempre più accesa: mancano solo due partite al termine della stagione e ci sono Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como raccolti in pochissimi punti (5 per la precisione). Il Diavolo, nonostante i soli 7 punti nelle ultime 8 partite di Serie A, ha ancora il destino in mano per via degli scontri diretti. Vincendo contro Genoa e Cagliari sarebbe sicuramente in Champions League. Cosa ne pensa l'ex rossonero Leonardo Bonucci? Ecco le sue parole a 'SportMediaset': "Prima di tutto che bella lotta, vedere che la corsa Champions si decide all'ultima giornata è eccitante. Chi rischia di più tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? Vedendo un po' gli ultimi risultati e le ultime partite, forse è il Milan quella che rischia di più".
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Bagarre Champions, Bonucci non si nasconde: “Vi dico chi rischia di più tra le cinque”
L'ex rossonero Leonardo Bonucci commenta a SportMediaset il crollo della squadra di Allegri e svela i veri rischi in vista delle sfide decisive contro Genoa e Cagliari
Bonucci sulla corsa Champions League
Come detto il Milan sta facendo veramente tanta fatica, con Allegri che non sembra trovare soluzioni: pesano le sconfitte contro Sassuolo, Udinese e Atalanta. Bonucci continua: "L'aspetto psicologico è importante e contro l'Atalanta si è vista la mancanza di cattiveria nella testa di voler arrivare ad un risultato che era importante. Il Milan ha comunque due partite un po' più abbordabili rispetto alle altre contendenti per la Champions, ma sarà davvero bello vedere questo finale di campionato".
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