Corsa Champions League sempre più accesa: mancano solo due partite al termine della stagione e ci sono Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como raccolti in pochissimi punti (5 per la precisione). Il Diavolo, nonostante i soli 7 punti nelle ultime 8 partite di Serie A, ha ancora il destino in mano per via degli scontri diretti. Vincendo contro Genoa e Cagliari sarebbe sicuramente in Champions League. Cosa ne pensa l'ex rossonero Leonardo Bonucci? Ecco le sue parole a 'SportMediaset': "Prima di tutto che bella lotta, vedere che la corsa Champions si decide all'ultima giornata è eccitante. Chi rischia di più tra Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como? Vedendo un po' gli ultimi risultati e le ultime partite, forse è il Milan quella che rischia di più".