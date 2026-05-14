Christian Pulisic soffre le critiche dei tifosi? L'attaccante del Milan ne ha parlato nell'intervista concessa ai microfoni del 'Time'
La stagione di Christian Pulisic può essere divisa in due parti: da un lato gli 8 gol nelle prime 17 partite di campionato, dall'altro le zero reti dalla 18ª giornata in poi. L'ultimo gol dello statunitense con la maglia del Milan, infatti, risale allo scorso 28 dicembre, giorno della vittoria per 3-0 nel match di andata contro il Verona. Da quando è arrivato a Milano nell'estate del 2023, "Captain America" ha realizzato 42 reti e 26 assist in 132 presenze complessive. Nella stagione in corso ha calciato verso la porta 50 volte, centrando lo specchio in 24 occasioni, per un totale di circa un gol ogni 6 tiri. La percentuale dei dribbling riusciti è del 45%, in leggero calo rispetto al 47% registrato l'annata precedente.
Milan, le parole di Pulisc sulle critiche
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La seconda parte di stagione, ha suscitato numerose critiche dei tifosi rossoneri e americani nei confronti di Pulisic. L'attaccante classe 1998 ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del 'Time', in cui ha spiegato come affronta le contestazioni del pubblico. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.