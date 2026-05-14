Contro l'Atalanta avrebbe dovuto giocare titolare, ma un problema muscolare accusato durante la rifinitura lo ha costretto a dare forfait. Christian Pulisic, al Milan dal 2023, sta vivendo uno dei momenti più complicati nella propria carriera. Dopo un inizio di stagione col botto (8 reti e 2 assist nelle prime 17), il suo rendimento è calato drasticamente ed è sfociato in una statistica preoccupante: zero gol nel 2026. Non è chiaro se si tratti di una flessione di natura fisica o mentale, ma le 28 presenze in questo campionato suggeriscono più la seconda opzione.