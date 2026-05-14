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Milan, Pulisic: “Nessuno a scuola mi aveva mai parlato del calcio europeo, ma ho imparato una cosa importante”

Christian Pulisic, attaccante Milan
Christian Pulisic torna a scuola: l'attaccante del Milan così sulla sua adolescenza nell'intervista concessa al 'Time'
Redazione PM

Contro l'Atalanta avrebbe dovuto giocare titolare, ma un problema muscolare accusato durante la rifinitura lo ha costretto a dare forfait. Christian Pulisic, al Milan dal 2023, sta vivendo uno dei momenti più complicati nella propria carriera. Dopo un inizio di stagione col botto (8 reti e 2 assist nelle prime 17), il suo rendimento è calato drasticamente ed è sfociato in una statistica preoccupante: zero gol nel 2026. Non è chiaro se si tratti di una flessione di natura fisica o mentale, ma le 28 presenze in questo campionato suggeriscono più la seconda opzione.

Milan, le dichiarazioni di Pulisic

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Nella lunga intervista concessa ai microfoni del 'Time', Pulisic ha riportato le lancette a quando era soltanto un ragazzo pieno di sogni in Pennsylvania. L'attaccante statunitense classe 1998 ha raccontato un episodio interessante dei suo anni a scuola, che lo avrebbe aiutato moltissimo nella futura carriera da calciatore professionista. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"Nessuno nella scuola che frequentavo ha mai parlato di calcio europeo. Erano tipo: «Sta arrivando il Mondiale. Possiamo tifare gli USA». Quindi per me, quello era tutto. A scuola impari la pazienza, impari che il tuo momento arriverà. La vita va avanti”.

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