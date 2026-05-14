Christian Pulisic torna a scuola: l'attaccante del Milan così sulla sua adolescenza nell'intervista concessa al 'Time'
Contro l'Atalanta avrebbe dovuto giocare titolare, ma un problema muscolare accusato durante la rifinitura lo ha costretto a dare forfait. Christian Pulisic, al Milan dal 2023, sta vivendo uno dei momenti più complicati nella propria carriera. Dopo un inizio di stagione col botto (8 reti e 2 assist nelle prime 17), il suo rendimento è calato drasticamente ed è sfociato in una statistica preoccupante: zero gol nel 2026. Non è chiaro se si tratti di una flessione di natura fisica o mentale, ma le 28 presenze in questo campionato suggeriscono più la seconda opzione.
Milan, le dichiarazioni di Pulisic
—
Nella lunga intervista concessa ai microfoni del 'Time', Pulisic ha riportato le lancette a quando era soltanto un ragazzo pieno di sogni in Pennsylvania. L'attaccante statunitense classe 1998 ha raccontato un episodio interessante dei suo anni a scuola, che lo avrebbe aiutato moltissimo nella futura carriera da calciatore professionista. Di seguito, un estratto delle sue parole.