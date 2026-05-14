Il paradosso Colombo: Milan, ma quanto hai speso inutilmente?

Il Milan è ancora alla ricerca di una prima punta strutturata fisicamente e in grado di garantire un buon bottino di gol. Il paradosso è che ha speso 30,2 milioni per Santiago Gimenez e il prestito di Niclas Füllkrug, i due centravanti oggi in rosa, per ricavare la miseria di un gol in tutta la stagione. Un gol in due contro i 7 di Colombo. Ora, non stiamo urlando al solito 'rimpianto' Colombo, come si fa di solito sui social, ma è paradossale che il Milan abbia speso tanto per avere di meno, rispetto a quello che aveva già in casa: e cioè un italiano, cresciuto nel settore giovanile, attaccato al Milan e per di più utile alle liste UEFA. Colombo, sia chiaro, non avrebbe risolto i problemi del Milan, ma sperperare quei soldi è servito?