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Ordine: “Milan, capace di rovinarsi la vita con un accanimento contro sé stesso”

Ordine: 'Milan, capace di rovinarsi la vita con un accanimento contro sé stesso'
Il giornalista Franco Ordine ha parlato in un suo video su X dell'attuale situazione del Milan e dei problemi societari della squadra. Ecco il suo sfogo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Non avevo mai visto in vita mia una squadra come il Milan, capace di rovinarsi la vita con un accanimento contro sé stessa che non ha eguali". Non usa mezzi termini il giornalista Franco Ordine che si sfoga in un video sul proprio account X.

Franco Ordine sottolinea tutti i problemi che sono trapelati nelle ultime settimane sul Milan: le voci su Italiano per la panchina, D'Amico come nuovo direttore sportivo al posto di Igli Tare e poi la possibile lite tra Allegri e Ibra.

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Il giornalista continua: "Prima fanno uscire le voci di un nuovo direttore sportivo, di un nuovo allenatore. A gennaio non prendono quello di cui aveva bisogno Allegri". Ricordiamo che a gennaio non è arrivata una prima punta importante per il 3-5-2 e un difensore centrale d'esperienza che avrebbe potuto aiutare molto Massimiliano Allegri. Ordine continua: "Poi interviene Ibra in polemica contro l'allenatore. Ora arrivano messaggi di unità e compattezza, ma sono in ritardo, i danni sono stati già fatti". Per raggiungere la Champions League, il Milan ha bisogno di due vittorie contro il Genoa e il Cagliari. Possibile? Ordine ci crede poco: "Sarà molto difficile riuscire a raggiungere il traguardo nelle ultime due partite di campionato. Bravissimi, complimenti e applausi a scena aperta", conclude in modo ironico il giornalista.

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