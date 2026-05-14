Il giornalista continua: "Prima fanno uscire le voci di un nuovo direttore sportivo, di un nuovo allenatore. A gennaio non prendono quello di cui aveva bisogno Allegri". Ricordiamo che a gennaio non è arrivata una prima punta importante per il 3-5-2 e un difensore centrale d'esperienza che avrebbe potuto aiutare molto Massimiliano Allegri. Ordine continua: "Poi interviene Ibra in polemica contro l'allenatore. Ora arrivano messaggi di unità e compattezza, ma sono in ritardo, i danni sono stati già fatti". Per raggiungere la Champions League, il Milan ha bisogno di due vittorie contro il Genoa e il Cagliari. Possibile? Ordine ci crede poco: "Sarà molto difficile riuscire a raggiungere il traguardo nelle ultime due partite di campionato. Bravissimi, complimenti e applausi a scena aperta", conclude in modo ironico il giornalista.