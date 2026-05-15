Segnali chiari per il futuro

Oltre al campo, Cardinale ha espressamente citato il nome di Allegri parlando del futuro del Milan e della possibile rivoluzione in arrivo al termine della stagione: "Tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne". Evidente come Cardinale abbia già avuto un fitto confronto Massimiliano Allegri e questo potrebbe essere un segnale chiaro per la prossima stagione. Ovvio, nulla è scontato in questo momento, ma leggendo tra le righe, il numero uno rossonero sembrerebbe volere puntare sull'allenatore livornese per ripartire. La qualificazione in Champions League resta fondamentale: il Milan deve vincere contro il Genoa e il Cagliari per garantirsi i premi UEFA e i ricavi per bilancio e mercato. In più, per Allegri scatterebbe il rinnovo fino al 2028 a 6 milioni di euro netti a stagione.