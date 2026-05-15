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Milan, il dettaglio nei virgolettati di Cardinale: citato solo Allegri. Segnale chiaro per il futuro

Milan, il dettaglio nei virgolettati di Cardinale: citato solo Allegri. Segnale chiaro per il futuro
Cardinale 'blinda' Allegri? L'allenatore rossonero è l'unico più volte citate nell'intervista nel numero uno del Milan a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il tema della mattinata del Milan è senza dubbio l'intervista a tutto tondo del numero uno rossonero Gerry Cardinale a 'La Gazzetta dello Sport' (qui tutte le parole). Passaggi estremamente interessanti sul mercato e i possibili cambiamenti estivi. Si parla infatti di un'altra possibile rivoluzione per i rossoneri che potrebbe riguardare la dirigenza e anche la panchina di Massimiliano Allegri. Quello che traspare dalle parole di Cardinale è proprio il nome dell'allenatore livornese, l'unico che viene citato più volte nella sua intervista.

Milan, Cardinale cita più volte solo Allegri

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"Max e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro per quasi tutto il campionato. Siamo stati in testa alla classifica, in corsa per lo scudetto fino alla partita contro la Lazio", questo il primo accenno ad Allegri. Poi Cardinale ha continuato parlando dei risultati della squadra, citando sempre l'allenatore: "Non sono contento, ovvio. Max non è contento, i giocatori non sono contenti. Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento".

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Segnali chiari per il futuro

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Oltre al campo, Cardinale ha espressamente citato il nome di Allegri parlando del futuro del Milan e della possibile rivoluzione in arrivo al termine della stagione: "Tutti dovrebbero aspettarsi che ogni stagione, ma in particolare in quelle in cui le prestazioni sono inferiori alle aspettative, tutto venga rivalutato e io rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Mi sono già seduto con Max, abbiamo parlato di molte cose. Ci metteremo al lavoro una volta che la stagione sarà finita; ora non è il momento di parlarne". Evidente come Cardinale abbia già avuto un fitto confronto Massimiliano Allegri e questo potrebbe essere un segnale chiaro per la prossima stagione. Ovvio, nulla è scontato in questo momento, ma leggendo tra le righe, il numero uno rossonero sembrerebbe volere puntare sull'allenatore livornese per ripartire. La qualificazione in Champions League resta fondamentale: il Milan deve vincere contro il Genoa e il Cagliari per garantirsi i premi UEFA e i ricavi per bilancio e mercato. In più, per Allegri scatterebbe il rinnovo fino al 2028 a 6 milioni di euro netti a stagione.

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