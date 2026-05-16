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Adani senza freni sul Milan: “Calcio senz’anima. Non può vivere senza”

Adani senza freni sul Milan: 'Calcio senz'anima. Non può vivere senza'
Lele Adani critica duramente il Milan sul Corriere della Sera. Nel mirino Allegri e le scelte di mercato. Ecco degli estratti del suo editoriale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano i commenti al momento negativo del Milan, sia dentro che fuori dal campo. L'opinionista ed ex giocatore Lele Adani ha scritto un lungo editoriale per 'Il Corriere della Sera' proprio sui rossoneri: "Oggi il potente scollamento tra il Milan e il suo popolo nasce proprio dalla percezione di un club che non fa più vibrare il cuore, produce amarezza e addirittura provoca segnali di disaffezione e disinteresse". Adani parla di un Milan che in campo non regala più nulla, se non brutte prestazioni e un calcio senz'anima.

Milan, Adani contro il gioco dei rossoneri 

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Ci sono per Adani colpe di Massimiliano Allegri, ma non solo. L'ex giocatore parla anche di una società Milan non indenne da responsabilità, in primis quella della mancanza di una comunicazione chiara con i tifosi. Adani si chiede come mai i colpi di mercato del Milan (tolti Rabiot e Modrić) non abbiano pagato. Ecco il pensiero: "Ricci e Jashari erano nomi, per diversi motivi, molto attesi. Così come Estupiñán. Nkunku è stata una scommessa su un giocatore di talento. Poi sono giunti per completare la rosa Athekame e De Winter, entrambi con buone prospettive. Aggiungiamoci che nel mercato invernale, a seguito della richiesta del tecnico di un centravanti di peso è arrivato Füllkrug andando a completare il reparto". Adani si chiede se l'attacco del Milan sia troppo poco per produrre un calcio non camminato o un calcio che coinvolga il pubblico. E poi chiude con questo pensiero: "Il Milan non solo non può vivere senza l’approccio a un calcio moderno, di intensità e passione, ma soprattutto non può vivere senza la sua anima".

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Le parole di Adani sono molto interessanti sicuramente, anche se vanno più dalla parte delle colpe esclusivamente di Massimiliano Allegri e del gioco dei rossoneri. Innegabile che la squadra stia facendo fatica da Lazio-Milan 1-0 in poi. Sono i numeri che lo certificano: 12 gol subiti, 4 gol segnati e solo 7 punti conquistati sui 24 disponibili nelle ultime 8 gare di campionato. Ma ci sono colpe chiare sul mercato: quanti dei giocatori arrivati sono stati davvero chiesti da Allegri? In quanti si adattano bene al 3-5-2 di Allegri? Adani parla dell'arrivo di Füllkrug a gennaio, ma il tedesco non ha inciso, passando spesso come un elemento poco significativo dell'attacco del Milan. Pulisic e Leão hanno avuto problemi di infortuni, come lo stesso Gimenez, mentre Nkunku fatica da prima punta. Le colpe di Allegri sono chiare, ma va data anche più responsabilità agli errori societari sul mercato.

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