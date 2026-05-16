Adani senza freni sul Milan: “Calcio senz’anima. Non può vivere senza”

L'analisi: Allegri ha colpe, ma non sono tutte sue

Le parole di Adani sono molto interessanti sicuramente, anche se vanno più dalla parte delle colpe esclusivamente di Massimiliano Allegri e del gioco dei rossoneri. Innegabile che la squadra stia facendo fatica da Lazio-Milan 1-0 in poi. Sono i numeri che lo certificano: 12 gol subiti, 4 gol segnati e solo 7 punti conquistati sui 24 disponibili nelle ultime 8 gare di campionato. Ma ci sono colpe chiare sul mercato: quanti dei giocatori arrivati sono stati davvero chiesti da Allegri? In quanti si adattano bene al 3-5-2 di Allegri? Adani parla dell'arrivo di Füllkrug a gennaio, ma il tedesco non ha inciso, passando spesso come un elemento poco significativo dell'attacco del Milan. Pulisic e Leão hanno avuto problemi di infortuni, come lo stesso Gimenez, mentre Nkunku fatica da prima punta. Le colpe di Allegri sono chiare, ma va data anche più responsabilità agli errori societari sul mercato.