Servono queste plusvalenze ai rossoneri

Dal punto di vista dei gol il ragionamento del giornalista Vocalelli fila perfettamente, ma la questione va analizzata da un altro punto di vista. Il problema, per il Milan, non è aver venduto Colombo, ma non aver trovato ancora una prima punta per il presente e il futuro del club. Il Diavolo ha investito milioni importanti in queste ultime stagioni sul ruolo, senza trovare il giocatore giusto che possa garantire una ventina di gol in stagione, ma non lo è neanche Colombo. Sarebbe stato un rimpianto se avesse segnato molto più di così, ma ricordiamo che in carriera, il classe 2002 ha segnato poco in Serie A: 5 gol con il Lecce, 4 con il Monza, 6 con l'Empoli e appunto 7 con il Genoa. Sono 22 reti in 4 stagioni. Ricordiamo che il Diavolo incasserà 10 milioni di euro che saranno di tutta plusvalenza visto che Colombo è un prodotto del settore giovanile rossonero. Se il Milan non fa plusvalenze con questi profili, con chi le deve fare? Facile cedere i big della squadra, ma non si progetta in questo modo. Nulla da togliere a Colombo che si è guadagnato un posto da titolare in Serie A.