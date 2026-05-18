Di sicuro non è un caso se la reazione sanguigna e di personalità, recitata ieri mattina dal Milan, accompagnata da una produzione offensiva (sei tiri in porta contro due) di rilievo, sia giunta al culmine di una settimana conclusa dall’intervista di Cardinale e dal suo appello all’unità celebrato con l’arrivo in tribuna a Marassi. Allegri è stato il primo a sottolineare il cambio di clima: «C’è stata energia positiva» ha ammesso dopo aver visto il proprietario nello spogliatoio per parlare al gruppo squadra e infondere quel coraggio ammirato per quattro-cinque mesi e poi improvvisamente sparito".
Secondo la nostra lettura della partita, il Milan a Genova ha saputo mostrare soprattutto una cosa: la capacità di reggere l'urto quando la gara si è fatta più insidiosa. Dopo un primo tempo non proprio brillante, il Milan ha deciso poi di accelerare mostrando una vera e propria prova di maturità.
Se questo atteggiamento verrà riprodotto contro il Cagliari, ultima gara del campionato, allora la vittoria di Genova potrebbe essere letta come un vero e proprio segnale di svolta, soprattutto dopo l'ultima settimana, arricchita dai problemi societari e dalle dichiarazioni di Cardinale Stesso.
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