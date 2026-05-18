PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Ordine avverte: “Non è ancora il tempo di stendere i bilanci”

RASSEGNA STAMPA

Milan, Ordine avverte: “Non è ancora il tempo di stendere i bilanci”

Milan, Ordine avverte: “Non è ancora il tempo di stendere i bilanci” - immagine 1
Il Milan torna a vincere, mandando un forte segnale per la Champions League: il pensiero di Franco Ordine sui rossoneri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Tra ritmi alti e un'atmosfera colma di tensione come a Marassi, il Milan risponde mandando un chiaro segnale nella lotta alla Champions League, espugnando il campo del Genoa di Daniele De Rossi dopo una sfida molto combattuta. La squadra allenta da Massimiliano Allegri ha mostrato nuovamente carattere e compattezza, qualità che aveva perso nel corso dei mesi. Ma dopo questa vittoria, il pensiero è lo stesso per tutti? Vediamo insieme le parole del giornalista Franco Ordine, intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport.

"Troppo presto per stendere il bilancio finale della stagione..."

—  

"Non è ancora il tempo di stendere il bilancio finale della stagione perché manca l’ultimo decisivo passo ma la risposta milanista di Genova deve guidare a qualche riflessione. La prima, forse la più importante di tutte, è la seguente: andate cauti con le liste di proscrizione, con l’elenco dei calciatori da bocciare e del calcio di Allegri da mandare in soffitta!

LEGGI ANCHE

Di sicuro non è un caso se la reazione sanguigna e di personalità, recitata ieri mattina dal Milan, accompagnata da una produzione offensiva (sei tiri in porta contro due) di rilievo, sia giunta al culmine di una settimana conclusa dall’intervista di Cardinale e dal suo appello all’unità celebrato con l’arrivo in tribuna a Marassi. Allegri è stato il primo a sottolineare il cambio di clima: «C’è stata energia positiva» ha ammesso dopo aver visto il proprietario nello spogliatoio per parlare al gruppo squadra e infondere quel coraggio ammirato per quattro-cinque mesi e poi improvvisamente sparito".

Secondo la nostra lettura della partita, il Milan a Genova ha saputo mostrare soprattutto una cosa: la capacità di reggere l'urto quando la gara si è fatta più insidiosa. Dopo un primo tempo non proprio brillante, il Milan ha deciso poi di accelerare mostrando una vera e propria prova di maturità.

Se questo atteggiamento verrà riprodotto contro il Cagliari, ultima gara del campionato, allora la vittoria di Genova potrebbe essere letta come un vero e proprio segnale di svolta, soprattutto dopo l'ultima settimana, arricchita dai problemi societari e dalle dichiarazioni di Cardinale Stesso.

Leggi anche
RedBird valuta la cessione di una quota del Milan: ecco chi potrebbe entrare al fianco di Cardinale
Milan, al ‘Ferraris’ tutti presenti tranne Ibrahimovic: il motivo dell’assenza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA