Lo stato maggiore del Milan a Marassi: c'è Cardinale, ma manca Ibra—
Per Genoa-Milan è arrivato in Italia il patron Gerry Cardinale, desideroso di stare al fianco dei ragazzi per spronarli a dare il massimo per l'obiettivo stagionale. Il proprietario del Milan ha seguito il match in tribuna circondato dai vertici del club: il DS Igli Tare, l'AD Giorgio Furlani e Massimo Calvelli, indicato come suo possibile successore nel ruolo.
In una giornata in cui i rossoneri si giocavano sul campo gran parte della stagione, l'assenza di Ibrahimović – Senior Advisor di RedBird – non è passata inosservata.
Se da un lato è vero che lo svedese quest'anno si è visto quasi esclusivamente nelle gare casalinghe a 'San Siro', dall'altro la sua mancata presenza a Marassi ha fatto più rumore del solito. Specie se letta in scia ai retroscena sui litigi stagionali con Allegri emersi negli ultimi giorni.
Il futuro societario e l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport—
Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Ibrahimović era assente giustificato per altri impegni professionali.
Resta il fatto che, sul piano dell'immagine, non è stata una mossa ideale per l'ex attaccante svedese. Le recenti cronache sportive lo descrivono infatti come l'uomo destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nelle scelte sportive del Milan del futuro (calciomercato, scelta del DS e dell'allenatore).
Bisognerà capire se Cardinale gli affiderà davvero le chiavi del club o se, in caso di qualificazione Champions centrata, sceglierà di confermare lo status quo, limitando i correttivi alla sola dirigenza finanziaria.
L'estate di Zlatan: volto di punta di Fox Sports per i Mondiali 2026—
A proposito degli impegni alternativi di Ibrahimović, va ricordato il suo prossimo grande appuntamento negli Stati Uniti d'America.
L'ex bomber del Diavolo sarà infatti un grande protagonista dei Mondiali 2026. Non scenderà ovviamente in campo, ma coprirà il prestigioso ruolo di commentatore e volto di punta per l'emittente statunitense Fox Sports dal prossimo 11 giugno al 16 luglio.
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