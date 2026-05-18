Lo stato maggiore del Milan a Marassi: c'è Cardinale, ma manca Ibra

Per Genoa-Milan è arrivato in Italia il patron Gerry Cardinale, desideroso di stare al fianco dei ragazzi per spronarli a dare il massimo per l'obiettivo stagionale. Il proprietario del Milan ha seguito il match in tribuna circondato dai vertici del club: il DS Igli Tare, l'AD Giorgio Furlani e Massimo Calvelli, indicato come suo possibile successore nel ruolo.