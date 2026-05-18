Il patron si è visto spesso a Milano, tra 'Casa Milan' e Milanello, e ha presenziato a diverse partite della squadra di Massimiliano Allegri, inclusa la cruciale trasferta Genoa-Milan al 'Ferraris'. Cardinale ha intenzione di costruire un Milan a sua immagine e somiglianza: l'intenzione attuale è quella di non passare la mano e non vendere il club.