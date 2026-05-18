Il rifinanziamento Comvest e le mani libere di Cardinale sul Milan—
Nel gennaio 2026 Cardinale ha liquidato definitivamente Paul Singer (fondatore di Elliott), estinguendo totalmente il vendor loan in essere grazie al rifinanziamento ottenuto da Comvest.
Questo passaggio strategico ha permesso a Cardinale di sentire le "mani più libere" all'interno del club rossonero, portandolo a prendersi sempre di più la scena negli ultimi mesi.
Il patron si è visto spesso a Milano, tra 'Casa Milan' e Milanello, e ha presenziato a diverse partite della squadra di Massimiliano Allegri, inclusa la cruciale trasferta Genoa-Milan al 'Ferraris'. Cardinale ha intenzione di costruire un Milan a sua immagine e somiglianza: l'intenzione attuale è quella di non passare la mano e non vendere il club.
L'indiscrezione di Milano Finanza: la famiglia Ellison per la quota di minoranza—
Il patron rossonero potrebbe però aprire alla cessione di una quota di minoranza. Secondo quanto sostiene stamattina Milano Finanza, esisterebbe già un potenziale acquirente fortemente interessato.
Si tratta della famiglia di David Ellison:
Tra Cardinale ed Ellison esistono consolidati rapporti di lavoro di lungo corso. Un'alleanza strategica in chiave rossonera porterebbe benefici significativi a tutte le parti in causa, in primis al brand Milan.
Quanto vale il Milan oggi? La proiezione con il nuovo stadio—
I numeri confermano il trend di crescita straordinario del club di Via Aldo Rossi. Rilevato nel 2022 per 1,23 miliardi di euro, oggi la valutazione reale del Milan oscilla intorno agli 1,6 miliardi di euro (anche se per Cardinale la richiesta base parte già da 2 miliardi).
Si tratta di una cifra destinata a raddoppiare in modo esponenziale: una volta costruito il nuovo stadio di proprietà con l'Inter (i cui piani di simulazione puntano al 2031), il valore complessivo del club subirebbe un'impennata storica, assestandosi tra i 3 e i 4 miliardi di euro.
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