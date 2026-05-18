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RedBird valuta la cessione di una quota del Milan: ecco chi potrebbe entrare al fianco di Cardinale

Gerry Cardinale managing partner RedBird e proprietario AC Milan
Secondo il quotidiano 'Milano Finanza', Gerry Cardinale, managing partner del fondo statunitense RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022, potrebbe cedere una quota di minoranza del club rossonero. Ci sarebbe già un soggetto interessato
Daniele Triolo Redattore 

Nell'agosto 2022 l'imprenditore statunitense Gerry Cardinalemanaging partner del fondo RedBird – ha completato l'acquisizione della maggioranza del Milan, rilevando il 99,93% delle quote dal fondo Elliott per 1,23 miliardi di euro.

Cardinale mise il 50% della cifra in contanti. Il resto venne coperto mediante un vendor loan (il prestito del venditore all'acquirente) con scadenza agosto 2025, stipulato con Elliott e successivamente rinegoziato, prolungandone la scadenza di tre anni (2028) tramite il versamento di una tranche.

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Il rifinanziamento Comvest e le mani libere di Cardinale sul Milan

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Nel gennaio 2026 Cardinale ha liquidato definitivamente Paul Singer (fondatore di Elliott), estinguendo totalmente il vendor loan in essere grazie al rifinanziamento ottenuto da Comvest.

Questo passaggio strategico ha permesso a Cardinale di sentire le "mani più libere" all'interno del club rossonero, portandolo a prendersi sempre di più la scena negli ultimi mesi.

Il patron si è visto spesso a Milano, tra 'Casa Milan' e Milanello, e ha presenziato a diverse partite della squadra di Massimiliano Allegri, inclusa la cruciale trasferta Genoa-Milan al 'Ferraris'. Cardinale ha intenzione di costruire un Milan a sua immagine e somiglianza: l'intenzione attuale è quella di non passare la mano e non vendere il club.

L'indiscrezione di Milano Finanza: la famiglia Ellison per la quota di minoranza

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Il patron rossonero potrebbe però aprire alla cessione di una quota di minoranza. Secondo quanto sostiene stamattina Milano Finanza, esisterebbe già un potenziale acquirente fortemente interessato.

Si tratta della famiglia di David Ellison:

  • Si tratta di un produttore cinematografico statunitense.

  • È il fondatore di Skydance Media.

  • È l'attuale Amministratore Delegato di Paramount Skydance Corporation.

    • Tra Cardinale ed Ellison esistono consolidati rapporti di lavoro di lungo corso. Un'alleanza strategica in chiave rossonera porterebbe benefici significativi a tutte le parti in causa, in primis al brand Milan.

    Quanto vale il Milan oggi? La proiezione con il nuovo stadio

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    I numeri confermano il trend di crescita straordinario del club di Via Aldo Rossi. Rilevato nel 2022 per 1,23 miliardi di euro, oggi la valutazione reale del Milan oscilla intorno agli 1,6 miliardi di euro (anche se per Cardinale la richiesta base parte già da 2 miliardi).

    Si tratta di una cifra destinata a raddoppiare in modo esponenziale: una volta costruito il nuovo stadio di proprietà con l'Inter (i cui piani di simulazione puntano al 2031), il valore complessivo del club subirebbe un'impennata storica, assestandosi tra i 3 e i 4 miliardi di euro.

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