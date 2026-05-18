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Allegri ai saluti? Moretto: “Difficile che il Milan si separerà per volontà propria”

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Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto fornire nuovi dettagli su quello che sarà il futuro di Allegri al Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nel pieno del finale di stagione, in Casa Milan non si parla soltanto delle questioni di campo, ma anche e sopratutto di quello che sarà il futuro del club. Tra una qualificazione in Champions League da consolidare e un mercato estivo da pianificare, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto fornire dei nuovi dettagli molto importanti su quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri.

Moretto: "Allegri a fine anno sarà le sue valutazioni..."

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"Allegri ha un contratto con il Milan e ha firmato tre anni, se non sbaglio, un anno fa quindi gli mancano ancora altri due anni. Ha cifre importanti. Se Allegri ottiene e raggiunge la Champions League ha comunque raggiunto l'obiettivo principale della stagione quindi di fatto non gli si può rimproverare nulla ad Allegri dal punto di vista dei risultati e degli obiettivi raggiunti. Quello che dico io è che Allegri difficilmente il Milan si separerà da Allegri per volontà del Milan, nel senso che per motivi economici e sportivi di risultati è difficile che il Milan si separi da Allegri. Bisogna capire cosa vuole fare Allegri.

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Quindi il punto di vista io lo sposterei tutto sull'allenatore che a fine anno farà le proprie valutazioni e capirà esattamente con onestà anche dopo alcune riunioni interne capirà che tipo di strada prendere per il suo futuro e per il bene del Milan”

IL futuro di Allegri, quindi, non sembra essere in discussione a causa del Milan stesso. Il contratto triennale e l'impatto economico che avrebbe un suo eventuale esonero rendono poco probabile un addio scelto dalla società, a maggior ragione se il tecnico dovesse centrare la qualificazione in Champions League.

L'unica variabile presente è la volontà dell'allenatore livornese: Allegri infatti, al termine della stagione, potrebbe fare le sue valutazioni e, successivamente, prendere una decisione. Il Milan vuole continuità, ma sarà l'allenatore a decidere se continuare o meno il percorso iniziato lo scorso giungo.

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