Quindi il punto di vista io lo sposterei tutto sull'allenatore che a fine anno farà le proprie valutazioni e capirà esattamente con onestà anche dopo alcune riunioni interne capirà che tipo di strada prendere per il suo futuro e per il bene del Milan”
IL futuro di Allegri, quindi, non sembra essere in discussione a causa del Milan stesso. Il contratto triennale e l'impatto economico che avrebbe un suo eventuale esonero rendono poco probabile un addio scelto dalla società, a maggior ragione se il tecnico dovesse centrare la qualificazione in Champions League.
L'unica variabile presente è la volontà dell'allenatore livornese: Allegri infatti, al termine della stagione, potrebbe fare le sue valutazioni e, successivamente, prendere una decisione. Il Milan vuole continuità, ma sarà l'allenatore a decidere se continuare o meno il percorso iniziato lo scorso giungo.
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