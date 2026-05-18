Nel pieno del finale di stagione, in Casa Milan non si parla soltanto delle questioni di campo, ma anche e sopratutto di quello che sarà il futuro del club. Tra una qualificazione in Champions League da consolidare e un mercato estivo da pianificare, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha voluto fornire dei nuovi dettagli molto importanti su quello che sarà il futuro di Massimiliano Allegri .

"Allegri ha un contratto con il Milan e ha firmato tre anni, se non sbaglio, un anno fa quindi gli mancano ancora altri due anni. Ha cifre importanti. Se Allegri ottiene e raggiunge la Champions League ha comunque raggiunto l'obiettivo principale della stagione quindi di fatto non gli si può rimproverare nulla ad Allegri dal punto di vista dei risultati e degli obiettivi raggiunti. Quello che dico io è che Allegri difficilmente il Milan si separerà da Allegri per volontà del Milan, nel senso che per motivi economici e sportivi di risultati è difficile che il Milan si separi da Allegri. Bisogna capire cosa vuole fare Allegri.