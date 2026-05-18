Il Milan sfida due colossi di Premier: c’è l’assalto al nuovo muro da 30 milioni con il sinistro d’oro
L'ostacolo principale per il Milan e le altre pretendenti è rappresentato dalla valutazione economica. Sebbene la piattaforma specializzata 'Transfermarkt' indichi un valore di mercato stimato intorno ai 5 milioni di euro, le pretese del Tromsø sono decisamente più alte.
Caratteristiche e collocazione tattica nel Milan—
Dal punto di vista tecnico, Kinteh risponde perfettamente all'identikit tracciato dalla dirigenza del Milan per i rinforzi della prossima stagione. È giovane, fisicamente straripante e dotato di un piede sinistro naturale, caratteristica quest'ultima molto ricercata sul mercato per garantire una costruzione pulita dal basso.
Nel Diavolo, sarebbe il perfetto 'cambio' per Strahinja Pavlović. Oppure il suo sostituto, qualora il Milan dovesse cedere alle offerte del Chelsea per il serbo. Il Milan continua a monitorare la situazione, consapevole che la bottega del Tromsø è storicamente cara e che l'inserimento dei colossi inglesi rischia di scatenare un'asta internazionale al rialzo durante la sessione estiva di trasferimenti.
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