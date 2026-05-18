Il Milan mette gli occhi su Abubacarr Sedi Kinteh, difensore centrale classe 2006 in forza ai norvegesi del Tromsø. Le prestazioni del giovanissimo talento africano nell'Eliteserien hanno attirato l'attenzione degli scout rossoneri, ma la concorrenza internazionale è già agguerrita. Sulle tracce del giocatore si sono mossi concretamente anche top club di Premier League come Manchester United e Chelsea, che hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per raccogliere informazioni sul calciatore.