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Il Milan sfida due colossi di Premier: c’è l’assalto al nuovo muro da 30 milioni con il sinistro d’oro

Abubacarr Sedi Kinteh, difensore del Tromsø, è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Calciomercato, il Milan si inserisce nella corsa per Abubacarr Sedi Kinteh, difensore del Tromsø. Sul giovane mancino anche due corazzate inglesi come Manchester United e Chelsea. Quanto può costare? Ecco i dettagli sulle cifre
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan mette gli occhi su Abubacarr Sedi Kinteh, difensore centrale classe 2006 in forza ai norvegesi del Tromsø. Le prestazioni del giovanissimo talento africano nell'Eliteserien hanno attirato l'attenzione degli scout rossoneri, ma la concorrenza internazionale è già agguerrita. Sulle tracce del giocatore si sono mossi concretamente anche top club di Premier League come Manchester United e Chelsea, che hanno avviato i primi sondaggi esplorativi per raccogliere informazioni sul calciatore.

Chi è Kinteh: la crescita in Norvegia e le cifre dell'affare

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Arrivato al Tromsø nel marzo 2025, il centrale mancino alto 186 centimetri ha mostrato una crescita esponenziale, guadagnandosi subito il debutto nella Nazionale maggiore del Gambia. Kinteh è legato al club norvegese da un contratto a lungo termine con scadenza fissata al 31 dicembre 2029.

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L'ostacolo principale per il Milan e le altre pretendenti è rappresentato dalla valutazione economica. Sebbene la piattaforma specializzata 'Transfermarkt' indichi un valore di mercato stimato intorno ai 5 milioni di euro, le pretese del Tromsø sono decisamente più alte.

  • Richiesta del club: Già nel marzo scorso la società proprietaria del suo cartellino ha fissato il prezzo base a 30 milioni di euro.

  • Offerte respinte: A conferma delle alte pretese economiche, il club norvegese ha quindi rispedito al mittente una prima proposta ufficiale di circa 5 milioni di euro presentata dai tedeschi del Colonia in questo mese di maggio.

    • Caratteristiche e collocazione tattica nel Milan

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    Dal punto di vista tecnico, Kinteh risponde perfettamente all'identikit tracciato dalla dirigenza del Milan per i rinforzi della prossima stagione. È giovane, fisicamente straripante e dotato di un piede sinistro naturale, caratteristica quest'ultima molto ricercata sul mercato per garantire una costruzione pulita dal basso.

    Nel Diavolo, sarebbe il perfetto 'cambio' per Strahinja Pavlović. Oppure il suo sostituto, qualora il Milan dovesse cedere alle offerte del Chelsea per il serbo. Il Milan continua a monitorare la situazione, consapevole che la bottega del Tromsø è storicamente cara e che l'inserimento dei colossi inglesi rischia di scatenare un'asta internazionale al rialzo durante la sessione estiva di trasferimenti.

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