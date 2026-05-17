La nostra analisi: il direttore sportivo è già in ritardo

Da capire chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan e quando arriverà: sì perché l'unica notizia certa sembrerebbe essere l'addio a fine stagione di Igli Tare. Il DS rossonero è arrivato in ritardo la scorsa stagione e non ha potuto programmare bene il mercato estivo del Milan. Chiunque arriverà al suo posto avrà lo stesso problema, visto che la rivoluzione arriverà al termine della stagione che sarà a fine maggio. Insomma, il Milan rischia di partire in ritardo nel modificare e rinforzare una rosa che deve recuperare ampio terreno dall'Inter.