Milan, rivoluzione possibile—
Si continua infatti a parlare di possibili cambiamenti importanti nell'organigramma rossonero: secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, Giorgio Furlani potrebbe fare un passo indietro e Ibrahimović potrebbe non volere più potere di quello di ora. Questo potrebbe aprire la strada alla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan.
La nostra analisi: il direttore sportivo è già in ritardo—
Da capire chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan e quando arriverà: sì perché l'unica notizia certa sembrerebbe essere l'addio a fine stagione di Igli Tare. Il DS rossonero è arrivato in ritardo la scorsa stagione e non ha potuto programmare bene il mercato estivo del Milan. Chiunque arriverà al suo posto avrà lo stesso problema, visto che la rivoluzione arriverà al termine della stagione che sarà a fine maggio. Insomma, il Milan rischia di partire in ritardo nel modificare e rinforzare una rosa che deve recuperare ampio terreno dall'Inter.
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