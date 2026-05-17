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Milan, Zazzaroni sicuro: “Zlatan Ibrahimović riprenderà potere, Massimiliano Allegri se ne andrà”

Milan, Zazzaroni sicuro: 'Zlatan Ibrahimović riprenderà potere, Massimiliano Allegri se ne andrà'
Clamorosa indiscrezione di Ivan Zazzaroni sulla rivoluzione societaria del Milan: l'addio di Allegri e Tare, il futuro di Furlani e il ruolo di Ibrahimović
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A Radio Deejay, durante Deejay Football Club, il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro del Milan, rivelando alcuni dei possibili movimenti della possibile rivoluzione estiva dei rossoneri. Ecco le sue parole (riprese da Fcinter1908).

"Zlatan Ibrahimović riprenderà potere, Massimiliano Allegri se ne andrà, Igli Tare se ne andrà, probabilmente anche Giorgio Furlani. Potrebbe diventare AD Calvelli, Moncada riprenderà potere. Ad oggi la vedo così. Allegri va via anche in caso di qualificazione alla Champions League. Chi sarà il CT dell'Italia? Allegri al 30%, Mancini al 29% e il resto Conte".

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Si continua infatti a parlare di possibili cambiamenti importanti nell'organigramma rossonero: secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, Giorgio Furlani potrebbe fare un passo indietro e Ibrahimović potrebbe non volere più potere di quello di ora. Questo potrebbe aprire la strada alla permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan.

La nostra analisi: il direttore sportivo è già in ritardo

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Da capire chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan e quando arriverà: sì perché l'unica notizia certa sembrerebbe essere l'addio a fine stagione di Igli Tare. Il DS rossonero è arrivato in ritardo la scorsa stagione e non ha potuto programmare bene il mercato estivo del Milan. Chiunque arriverà al suo posto avrà lo stesso problema, visto che la rivoluzione arriverà al termine della stagione che sarà a fine maggio. Insomma, il Milan rischia di partire in ritardo nel modificare e rinforzare una rosa che deve recuperare ampio terreno dall'Inter.

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