La nostra analisi: ombre sul futuro

La partita contro il Genoa di oggi resta fondamentale: senza la qualificazione in Champions League, ci sarebbe un ridimensionamento inevitabile. La mancanza dei premi UEFA e dei ricavi europei, costringerebbe il club a cessioni dolorose come è successo lo scorso anno con Reijnders. Poi c'è il tema Massimiliano Allegri: con la Champions League in tasca, l'allenatore livornese si garantirebbe un rinnovo automatico fino al 2028 a 6 milioni di euro a stagione. Difficile mandarlo via visto che peserebbe molto a livello economico. Vedremo poi se sarà davvero Giorgio Furlani ad andare via: da ieri ci sono voci di un possibile passo indietro dell'ad rossonero. I tifosi hanno già parlato chiaro, con contestazioni importanti contro il CEO del Milan e una petizione online che ne consiglia le dimissioni, arrivata a quasi 52 mila firme.