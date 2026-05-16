L'emozionante saluto dell'Allianz Stadium a Leon Goretzka: il centrocampista lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Futuro al Milan? Ecco cosa filtra
Leon Goretzka ha salutato ufficialmente il Bayern Monaco prima dell'ultimo match casalingo di Bundesliga contro il Colonia. Il centrocampista tedesco ha dato l'ultimo addio al pubblico che lo ha sostenuto per otto lunghe stagioni. Tra i cori dell'Allianz Stadium e un'emozione evidente sul volto del giocatore, il classe 1995 ha ricevuto anche una targhetta dalla dirigenza che recita "Danke Leon", ovvero "Grazie Leon". Un tributo meritato, per un calciatore che con il club bavarese ha vinto da protagonista 7 campionati, 1 Champions League, 1 Suprecoppa Uefa, 1 Mondiale per club e 3 Supercoppe di Germania.
Goretzka, futuro al Milan?
Il nome in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione è proprio quello di Leon Goretzka, il cui contratto con il Bayern andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il classe 1995, mettendo sul piatto un contratto triennale con opzione per il quarto anno a circa 5 milioni di euro netti a stagione.