Leon Goretzka ha salutato ufficialmente il Bayern Monaco prima dell'ultimo match casalingo di Bundesliga contro il Colonia. Il centrocampista tedesco ha dato l'ultimo addio al pubblico che lo ha sostenuto per otto lunghe stagioni. Tra i cori dell'Allianz Stadium e un'emozione evidente sul volto del giocatore, il classe 1995 ha ricevuto anche una targhetta dalla dirigenza che recita "Danke Leon", ovvero "Grazie Leon". Un tributo meritato, per un calciatore che con il club bavarese ha vinto da protagonista 7 campionati, 1 Champions League, 1 Suprecoppa Uefa, 1 Mondiale per club e 3 Supercoppe di Germania.