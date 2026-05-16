Milan, torna di moda Joe Gomez

Joe Gomez, difensore del Liverpool classe 1997, non sta passando un bellissimo momento: con i Reds ha collezionato solamente 31 presenze, di cui 15 come titolare tra campionato, Champions League, Fa Cup e Carabao Cup. Nel corso di questa stagione, come in quella precedente, il calciatore è stato vittima di numerosi acciacchi fisici: due problemi muscolari alla coscia e una contusione al ginocchio lo hanno fatto penare, togliendolo per diverso tempo dal rettangolo verde di gioco.

Fra qualche settimana il calciatore compirà 29 anni ed entrerà nel suo ultimo anno di contratto con il club inglese, la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2027. Al momento, non sembrerebbero esserci delle trattative legate ad un possibile rinnovo, motivo per cui il calciatore. potrebbe cambiare aria già in estate. Crescita nel Charlton, Joe Gomez vorrebbe intraprendere una nuova avventura e, come ben sappiamo, non chiuderebbe affatto le porte ad un'eventuale approdo in Serie A.

La sua valutazione, inoltre, si aggirerebbe attorno ai 15 milioni, ma c'è per l'appunto il fattore contratto: il club di Via Aldo Rossi potrebbe prenderlo anche a meno, dato che il difensore inglese è in scadenza.

Solamente 10 mesi fa, il calciatore era stato già proposto al Milan. Attualmente i rossoneri vorrebbero rinforzare la propria difesa perciò, quasi sicuramente, un innesto in esatte arriverà. Il problema più grande, però, come già detto in precedenza è legato agli agenti: ad oggi, nessuno sa chi prenderà le decisioni sul mercato. Ibrahimovic? Furlani? Arriverà un nuovo Direttore Sportivo? Resterà Tare? Al momento tutto è una grandissima incognita. Il calciatore sarebbe anche aperto al trasferimento, resta però da capire se e chi affonderà il colpo decisivo.

La nostra analisi — Secondo la nostra analisi, il profilo del calciatore inglese potrebbe rappresentare una soluzione molto interessante per la difesa: il costo è contenuto e il difensore, di 29 anni, si trova nel pieno della maturità calcistica. Restano, però, alcune incognite legate alla tenuta fisica del calciatore: nelle ultime stagioni è stato vittima di numerosi infortuni muscolari, e il Milan non può permettersi di prendere un calciatore che potrebbe saltare diverse settimane, soprattutto in caso di qualificazione in Champions legate, dove le partite saranno molte di più.