Calciomercato Milan, Lewandowski lascia il Barcellona: e il Diavolo?

Perché Lewandowski potrebbe essere il 'nuovo' Giroud

Le squadre che potrebbero essere interessate a Lewandowski sono quelle della MLS e della Saudi Pro League, pronte a offrire cifre fuori mercato per il Milan e tutta la Serie A (si è parlato anche della Juventus per il polacco). A livello tattico, Lewandowski sarebbe perfetto per l'attacco del Milan: ai rossoneri manca una prima punta esperto, forte di testa e letale in area di rigore. Potrebbe ripercorrere i fasti lasciati da Olivier Giroud. Anche il francese è arrivato in tarda età calcistica in rossonero, ma è stato fondamentale per lo Scudetto del Milan e per arrivare alle semifinali di Champions League. Le alternative per l'attacco del Diavolo potrebbero essere quelle di Vlahovic, Jackson del Chelsea o Guirassy. Da escludere un possibile ritorno di fiamma per Mateta. Ricordiamo poi che il Milan potrebbe essere alla vigilia di una rivoluzione, con cambi probabile a livello dirigenziale: Igli Tare è destinato lasciare il ruolo di DS e anche l'ad rossonero Furlani è in bilico. Potrebbero cambiare quindi anche gli obiettivi di mercato.