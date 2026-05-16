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Lewandowski lascia ufficialmente il Barcellona: la verità sulla trattativa con il Milan

Calciomercato Milan, Lewandowski lascia il Barcellona: e il Diavolo?
Addio ufficiale tra Lewandowski e il Barcellona: l'attaccante si libera a zero. Il punto sulla possibile trattativa di calciomercato con il Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come era pronosticabile, finirà al termine della stagione l'avventura di Robert Lewandowski con il Barcellona. Arrivato anche l'annuncio ufficiale del club spagnolo che ha salutato e ringraziato l'ex Bayern Monaco per tutti i gol portati in Catalunya. 119 gol in 191 partite giocate con la maglia blaugrana, in totale sono 109 le reti segnate in Champions League. Chiaro che quando un attaccante del genere si libera a parametro zero, porta su di sé grandi attenzioni, questo nonostante l'età non sia più di primo pelo (classe 1988).

Milan-Lewandowski, la situazione ad oggi

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Il polacco è stato più volte accostato al Milan come colpo di calciomercato: a che punto siamo? Al momento tutto bloccato da questo punto di vista. I rossoneri, nei giorni scorsi, hanno incontrato il procuratore Zahavi (con cui hanno parlato anche del possibile futuro di Nkunku), ma sembra improbabile l'arrivo di Lewandowski in questo momento in Italia. Al Milan, nello specifico, non c'è mai stata unità di intenti sul calciatore come ha rivelato il giornalista Fabrizio Romano. In più ci sono le richieste di ingaggio alte per le casse rossonere: circa 8 milioni di euro a stagione. Ricordiamo che il tetto dei rossoneri è di circa 5 milioni di euro fissi.

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Perché Lewandowski potrebbe essere il 'nuovo' Giroud

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Le squadre che potrebbero essere interessate a Lewandowski sono quelle della MLS e della Saudi Pro League, pronte a offrire cifre fuori mercato per il Milan e tutta la Serie A (si è parlato anche della Juventus per il polacco). A livello tattico, Lewandowski sarebbe perfetto per l'attacco del Milan: ai rossoneri manca una prima punta esperto, forte di testa e letale in area di rigore. Potrebbe ripercorrere i fasti lasciati da Olivier Giroud. Anche il francese è arrivato in tarda età calcistica in rossonero, ma è stato fondamentale per lo Scudetto del Milan e per arrivare alle semifinali di Champions League. Le alternative per l'attacco del Diavolo potrebbero essere quelle di Vlahovic, Jackson del Chelsea o Guirassy. Da escludere un possibile ritorno di fiamma per Mateta. Ricordiamo poi che il Milan potrebbe essere alla vigilia di una rivoluzione, con cambi probabile a livello dirigenziale: Igli Tare è destinato lasciare il ruolo di DS e anche l'ad rossonero Furlani è in bilico. Potrebbero cambiare quindi anche gli obiettivi di mercato.

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