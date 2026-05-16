Sicuri che dire addio a Tare sia la mossa giusta?

Quali sono state le mosse vere di Igli Tare? Difficile saperlo visto il clima di caos e dubbi che circola sempre sulle scelte del mercato del Milan. Tre colpi vengono spesso associati al direttore sportivo dei rossoneri: Luka Modrić, Ardon Jashari e Nkunku. Il primo è stato volutamente cercato da Igli Tare ed è stato un colpo fondamentale per la stagione del Milan: con il croato, i rossoneri hanno trovato un centrocampista unico per qualità offensiva e di visione di gioco, che ha anche sorpreso per la sua duttilità in difesa. Gli altri due hanno per ora deluso, con dei 'ma' da prendere in considerazione. Lo svizzero ha giocato poco (5 partite da titolare in Serie A) e forse non ha ancora trovato il ruolo giusto con i rossoneri. Da mediano non brilla. Discorso simile per il francese: spesso messo come prima punta del 3-5-2, potrebbe davvero dare sfogo alle sua qualità da esterno sinistro offensivo. Entrambi potrebbero fare molto meglio nella prossima stagione. Tare avrà le sue colpe e avrà commesso errori, ma cambiare ogni anno, senza dare continuità al progetto non è segno di salute.