PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Direttore sportivo Milan, Di Marzio: “RedBird valuta Bezhani”. Ecco perché e chi è

CALCIOMERCATO MILAN

Direttore sportivo Milan, Di Marzio: “RedBird valuta Bezhani”. Ecco perché e chi è

Direttore sportivo Milan, Di Marzio: 'RedBird valuta Behzani'. Ecco perché e chi è
Milan, Gianluca Di Marzio lancia l’idea Viktor Bezhani per la dirigenza. Scopri chi è il direttore sportivo del Tolosa che piace a RedBird
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Si prospetta un'estate di possibili cambi in casa Milan: occhio alla rivoluzione. Indiscrezioni come quelle su Flavio Briatore e il possibile addio di Giorgio Furlani, ma non solo. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, RedBird potrebbe valutare per la direzione sportiva del Milan il nome di Viktor Bezhani, attualmente DS del Tolosa, altro club controllato da RedBird. Come sottolinea il giornalista, il lavoro del dirigenza in Francia piace molto al fondo, per questo potrebbe diventare uno scenario per prendere il posto di Igli Tare al Milan.

Chi è Bezhani e perché piace a RedBird

—  

Bezhani ha come qualità maggiore quella di scoprire talenti: il Tolosa, sotto la sua gestione, ha puntato su giocatori giovani, poi rivenduti a cifre importanti. Nell'ultima sessione estiva, completata la cessione di Jaydee Canvot al Crystal Palace per 23 milioni di euro, per fare un esempio. Chi è Bezhani? Ha lavorato nel dipartimento di reclutamento del Leicester City. Arrivato al Tolosa inizialmente come capo dello scouting, a partire dal luglio 2025 ha assunto pienamente la carica di Direttore Sportivo del club transalpino, con il  quale porta avanti la filosofia del 'moneyball' tanto caro alla gestione RedBird che punta sulla valorizzazione dei talento e sul 'player trading'.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

L'analisi: non una bella notizia per i tifosi rossoneri 

—  

Ovviamente è ancora presto per dare certezze, ma se il Milan di Cardinale dovesse puntare su un profilo come quello di Bezhani darebbe un segnale molto chiaro all'ambiente e ai tifosi rossoneri: il piano non cambierebbe molto rispetto a quando visto in questi anni con Furlani e Moncada al timone. Il focus sarebbe sempre quello di cercare i giovani di talento, comprarli a una cifra ragionevole per poi rivenderli dopo essere stati valorizzati dal Milan. Non una filosofia che piacerà ai tifosi: il pubblico del Diavolo sta contestando l'attuale AD Furlani proprio per il lavoro svolto in queste stagioni. Con l'arrivo di Bezhani le prospettive future sarebbero molto simili, almeno sulla carta.

Leggi anche
Milan, l’addio a Tare è un errore? Così Cardinale rinuncia alla continuità nel progetto
Clamoroso Milan, spunta Flavio Briatore! Coinvolti anche Galliani e Carnevali

© RIPRODUZIONE RISERVATA