Chi è Bezhani e perché piace a RedBird

Bezhani ha come qualità maggiore quella di scoprire talenti: il Tolosa, sotto la sua gestione, ha puntato su giocatori giovani, poi rivenduti a cifre importanti. Nell'ultima sessione estiva, completata la cessione di Jaydee Canvot al Crystal Palace per 23 milioni di euro, per fare un esempio. Chi è Bezhani? Ha lavorato nel dipartimento di reclutamento del Leicester City. Arrivato al Tolosa inizialmente come capo dello scouting, a partire dal luglio 2025 ha assunto pienamente la carica di Direttore Sportivo del club transalpino, con il quale porta avanti la filosofia del 'moneyball' tanto caro alla gestione RedBird che punta sulla valorizzazione dei talento e sul 'player trading'.