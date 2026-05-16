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L'analisi: non una bella notizia per i tifosi rossoneri—
Ovviamente è ancora presto per dare certezze, ma se il Milan di Cardinale dovesse puntare su un profilo come quello di Bezhani darebbe un segnale molto chiaro all'ambiente e ai tifosi rossoneri: il piano non cambierebbe molto rispetto a quando visto in questi anni con Furlani e Moncada al timone. Il focus sarebbe sempre quello di cercare i giovani di talento, comprarli a una cifra ragionevole per poi rivenderli dopo essere stati valorizzati dal Milan. Non una filosofia che piacerà ai tifosi: il pubblico del Diavolo sta contestando l'attuale AD Furlani proprio per il lavoro svolto in queste stagioni. Con l'arrivo di Bezhani le prospettive future sarebbero molto simili, almeno sulla carta.
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