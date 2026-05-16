Ricordiamo che il Diavolo incasserà 10 milioni di euro che saranno di tutta plusvalenza visto che Colombo è un prodotto del settore giovanile rossonero. Se il Milan non fa plusvalenze con questi profili, con chi le deve fare? Colombo, per quanto bravo, non può essere un rimpianto per il Milan, anzi, è una perfetta operazione di mercato anche visti i numeri in Serie A dell'attaccante (22 reti in 4 stagioni). L'errore dei rossoneri è non avere trovato ancora una prima punta forte sul mercato.

Accordo di massima per Goretzka — Secondo 'La Gazzetta dello Sport', le negoziazioni tra il Milan e Leon Goretzka vanno avanti da tempo. Addirittura ci sarebbe già un accordo di massima, ma tutto dipende dalla Champions League: senza la qualificazione, i rossoneri perderebbero molto appeal. Se non dovesse arrivare la Champions League, Goretzka potrebbe valutare offerte della Juventus, della Premier League o della MLS.

L'arrivo del tedesco resta fondamentale per inserire una figura d'esperienza e di qualità a centrocampo a un prezzo contenuto: l'offerta dovrebbe essere un triennale a 5 milioni di euro a stagione. Nessun costo per il cartellino, visto che si libera a parametro zero dal Bayern Monaco e può giocare sia in un centrocampo a tre, sia in uno a due o come trequartista adattato. La Champions League resta fondamentale: i ricavi sono cruciali per il bilancio e la competizione è una vetrina indispensabile per convincere questa tipologia di calciatori.

Furlani e Ibra pronti a farsi da parte — Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani è provato dalla contestazione dei tifosi e autonomamente potrebbe decidere di lasciare il suo ruolo da giugno. Nel caso di addio il ruolo non dovrebbe essere preso da Calvelli, contento nel suo ruolo da consulente e responsabile degli investimenti sportivi di RedBird. Ibrahimović: lo svedese non dovrebbe avere più potere, anzi. Nel caso in cui dovesse restare Massimiliano Allegri (che ha già parlato con Cardinale) in panchina, si legge, il ruolo dello svedese resterà periferico.

Un passaggio fondamentale resta comunque la Champions League, specialmente per la figura di Allegri. Con la qualificazione, l'allenatore livornese gioverebbe di un rinnovo automatico fino al 2028 a 6 milioni di euro a stagione. In quel caso, un possibile esonero costerebbe tantissimo al Diavolo.

Clamoroso: spunta Briatore — Clamorosa l'indiscrezione lanciata da 'Cronache di Spogliatoio': ci sarebbe un tentativo da parte dell'imprenditore Flavio Briatore di entrare nel mondo Milan. Nell’affare sarebbero coinvolti anche Adriano Galliani, storico ex dirigente rossonero, e Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Non vengono specificati i possibili ruoli. Al momento, si legge, Gerry Cardinale nicchia.

L'ingresso di un dirigente come Carnevali sarebbe in pieno stile RedBird, visto che con il Sassuolo ha creato tante plusvalenze in questi anni. Vedremo quale sarà la scelta di Cardinale alla fine della stagione: Carnevali sarebbe un profilo interessante. Ricordiamo alcune cessione remunerative del Sassuolo: Raspadori, Scamacca, Frattesi e Locatelli.