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Calciomercato Milan, colpo in difesa dal Liverpool: costa 15 milioni ed è già stato a un passo

Calciomercato Milan, colpo in difesa: occhio di nuovo a Gomez
Il Milan valuta un rinforzo di esperienza internazionale dal Liverpool per la difesa: ecco il possibile colpo di calciomercato per il reparto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la stagione del Milan, anche se le voci su possibili rivoluzioni in società e in panchina non calmano un ambiente già bollente dalle contestazioni andate in scena prima e durante Milan-Atalanta 2-3. In tutto questo, si pensa anche al calciomercato, con il Milan che, a prescindere da chi sarà guidato in dirigenza e sul campo, avrà bisogno di rinforzi in ogni reparto, specialmente in difesa. Se i rossoneri vorranno schierarsi a quattro, servirà sicuramente un altro tipo di difensore e manca ancora quel profilo d'esperienza non arrivato né a luglio né a gennaio. Il sito del Daily Mail riporta in auge il nome di Joe Gomez del Liverpool per il Milan.

Calciomercato Milan, torna di moda Gomez

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Sul difensore classe 1997 ci sarebbe l'interesse dei rossoneri e del Besiktas con il Diavolo che potrebbe approfittare del contratto di Gomez in scadenza a giugno 2027. La richiesta per l'inglese, quindi, non dovrebbe essere eccessiva, considerando anche il suo valore attuale di 15 milioni di euro (secondo Transfermarkt). Vista la scadenza tra una stagione, il costo dovrebbe inevitabilmente calare. Una cifra fattibile per le casse rossonere, ma che potrebbe essere comunque un rischio, vista la storia di infortuni dell'inglese: in stagione ha saltato 6 partite di Premier League proprio per vari problemi fisici e non è stato mai una prima scelta di Slot. 19 presenze in campionato, di cui solo 6 da titolare. Insomma, la trattativa potrebbe essere non troppo complicata per la dirigenza del Milan. Ecco i dati Sofascore per Pianeta Milan.

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Chi è e il suo stipendio

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Ricordiamo che Gomez è stato davvero a un passo dai rossoneri durante l'ultima sessione di calciomercato estiva, ma tutto saltò perché Marc Guéhi, difensore del Crystal Palace, non passò al Liverpool, con il Milan che chiuse per Odogu. Che tipo di difensore è Gomez? Può essere adattato anche a terzino destro e fa della velocità la sua caratteristica principale. Si fa sentire anche a livello fisico, infatti è un difensore in grado di reggere gli uno contro uno. Qualche volta pecca di continuità e compie errori evitabili. Stipendio in linea con quelli del Milan, visto che Gomez percepisce al Liverpool 2,9 milioni di euro netti a stagione (dati Calcio e Finanza). Nella difesa attuale del Milan potrebbe prendere il posto di Tomori: l'altro inglese è in fase calante nella seconda parte della stagione. Il Milan potrebbe magari pensare di venderlo (il suo valore attuale è di 20 milioni di euro) e potrebbe guadagnare rispetto al possibile esborso per Gomez.

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