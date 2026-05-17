Calciomercato Milan, colpo in difesa: occhio di nuovo a Gomez

Chi è e il suo stipendio

Ricordiamo che Gomez è stato davvero a un passo dai rossoneri durante l'ultima sessione di calciomercato estiva, ma tutto saltò perché Marc Guéhi, difensore del Crystal Palace, non passò al Liverpool, con il Milan che chiuse per Odogu. Che tipo di difensore è Gomez? Può essere adattato anche a terzino destro e fa della velocità la sua caratteristica principale. Si fa sentire anche a livello fisico, infatti è un difensore in grado di reggere gli uno contro uno. Qualche volta pecca di continuità e compie errori evitabili. Stipendio in linea con quelli del Milan, visto che Gomez percepisce al Liverpool 2,9 milioni di euro netti a stagione (dati Calcio e Finanza). Nella difesa attuale del Milan potrebbe prendere il posto di Tomori: l'altro inglese è in fase calante nella seconda parte della stagione. Il Milan potrebbe magari pensare di venderlo (il suo valore attuale è di 20 milioni di euro) e potrebbe guadagnare rispetto al possibile esborso per Gomez.