Voci contrastanti sul futuro del Milan—
Voci continue parlano di cambiamenti importanti nell'organigramma rossonero al termine della stagione: secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, Giorgio Furlani potrebbe fare un passo indietro e Ibrahimović potrebbe non volere più potere di quello di ora. Questo al contrario di quanto detto dallo stesso Caressa. Se la visione de la rosea risultasse giusta, Massimiliano Allegri potrebbe anche restare al Milan la prossima stagione.
La nostra analisi: il peso della Champions per Massimiliano Allegri—
Da capire chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan e anche quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri. Come detto, ci sono voci contrastanti sul futuro dell'allenatore livornese, ma la possibile qualificazione in Champions League potrebbe fare la differenza, specialmente a livello economico anche per il mercato. Con il quarto posto, Massimiliano Allegri avrebbe garantito un rinnovo fino al 2028 con stipendio a 6 milioni di euro a stagione. Sarebbe difficile esonerarlo per i rossoneri a quel punto.
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