La nostra analisi: il peso della Champions per Massimiliano Allegri

Da capire chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan e anche quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri. Come detto, ci sono voci contrastanti sul futuro dell'allenatore livornese, ma la possibile qualificazione in Champions League potrebbe fare la differenza, specialmente a livello economico anche per il mercato. Con il quarto posto, Massimiliano Allegri avrebbe garantito un rinnovo fino al 2028 con stipendio a 6 milioni di euro a stagione. Sarebbe difficile esonerarlo per i rossoneri a quel punto.