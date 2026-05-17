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Caressa sicuro: “Ibrahimović avrà più potere e vuole fare il mercato del Milan”

Caressa sicuro: 'Ibrahimović avrà più potere e vuole fare il mercato del Milan'
Clamoroso retroscena di Fabio Caressa a Deejay Football Club sul nuovo assetto societario del Milan. Il ruolo chiave di Ibrahimović sul mercato e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

A Radio Deejay, durante Deejay Football Club, il giornalista Fabio Caressa ha parlato del futuro del Milan, rivelando alcuni dei possibili movimenti della possibile rivoluzione estiva dei rossoneri. Ecco le sue parole (riprese da Fcinter1908).

"Ora la situazione sembra più chiara e definitiva, RedBird è proprietaria e Giorgio Furlani era più espressione dell'altra parte. Zlatan Ibrahimović è molto probabile che avrà più potere, Gerry Cardinale è proprietario unico più o meno, lo svedese è un suo uomo. Secondo me Ibra vuole fare il mercato".

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Voci contrastanti sul futuro del Milan

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Voci continue parlano di cambiamenti importanti nell'organigramma rossonero al termine della stagione: secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, Giorgio Furlani potrebbe fare un passo indietro e Ibrahimović potrebbe non volere più potere di quello di ora. Questo al contrario di quanto detto dallo stesso Caressa. Se la visione de la rosea risultasse giusta, Massimiliano Allegri potrebbe anche restare al Milan la prossima stagione.

La nostra analisi: il peso della Champions per Massimiliano Allegri

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Da capire chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan e anche quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri. Come detto, ci sono voci contrastanti sul futuro dell'allenatore livornese, ma la possibile qualificazione in Champions League potrebbe fare la differenza, specialmente a livello economico anche per il mercato. Con il quarto posto, Massimiliano Allegri avrebbe garantito un rinnovo fino al 2028 con stipendio a 6 milioni di euro a stagione. Sarebbe difficile esonerarlo per i rossoneri a quel punto.

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