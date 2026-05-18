Il momento che sta passando il Milan continua a far discutere anche dopo il successo di ieri contro il Genoa per 2-1. I rossoneri sono tornai a vincere, ritrovando la solidità persa nel corso dell'ultimo mese, ma il tema centrale resta comunque lo stesso di sempre: la squadra è stata valorizzata nel modo giusto in tutta la stagione calcistica? A parlare di questo tema è stato Daniele Adani , ospite ai microfoni di Domenica Sportiva.

"Sicuramente questa è una squadra che per metà campionato è stata allenata bene e per metà campionato è stata allenata male. I giocatori erano gli stessi all’inizio ed anche gli stessi anche nella seconda parte. Quindi secondo me se son valutati male gli acquisti, quindi, diciamo così, il lavoro del direttore sportivo e quindi si dà merito all’allenatore che ha lavorato bene nella prima parte su giocatori, se parliamo di spesi male. Quindi non così all’altezza, quindi non sono all’altezza Modric, Rabiot, loro… Nkunku, tutti questi, Leao, Maignan, Pulisic.