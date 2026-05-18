Abbiamo giocato la maggior partite bene. Oggi e nel derby contro l’Inter abbiamo meritato di perdere. Nelle altre gare siamo state dominanti, abbiamo creato occasioni. Ci sono stati alti e bassi. Cosa mi è piaciuto di più in stagione? Il percorso fatto, se facciamo un paragone con l’inizio della stagione si vede la crescita. Ma vogliamo di più. All’inizio della stagione non volevamo però finire a metà classifica, volevamo di più. Lavoriamo duramente ogni giorno».