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Milan Femminile, Bakker: “Partita deludente, è mancata la voglia di vincere”

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Dopo la sconfitta contro la Ternana, l'allenatrice del Milan Femminile Suzanne Bakker, ha voluto commentare la prestazione delle sue ragazze
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nella giornata di ieri, il Milan Femminile è sceso in campo nuovamente nel match valido per la 22esima giornata di Serie A femminile 2025-2026. Le giovani rossonere, che volevano cercare di chiudere al meglio il proprio cammino, sono cadute proprio contro la Ternana: decisivo il gol di Lazaro. Al termine del match, l'allenatrice olandese Suzanne Bakker ha voluto commentare la prestazione delle sue ragazze.

Bakker dopo Ternana-Milan: "Partita deludente..."

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«Partita deludente. Prima della partita volevamo finire la stagione nel migliore dei modi con tre punti e segnare qualche gol. Non è andata così. La Ternana ha meritato di vincere perché la squadra non è stata brava. È mancata la voglia di vincere. Il campo non era buono, ma non può essere una scusa. È qualcosa che riguarda la mentalità di vincere ogni duello. Il possesso può non essere buono a causa del campo, ma ognuno doveva mettere il massimo per vincere oggi».

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Abbiamo giocato la maggior partite bene. Oggi e nel derby contro l’Inter abbiamo meritato di perdere. Nelle altre gare siamo state dominanti, abbiamo creato occasioni. Ci sono stati alti e bassi. Cosa mi è piaciuto di più in stagione? Il percorso fatto, se facciamo un paragone con l’inizio della stagione si vede la crescita. Ma vogliamo di più. All’inizio della stagione non volevamo però finire a metà classifica, volevamo di più. Lavoriamo duramente ogni giorno».

L'analisi della partita

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Secondo la nostra analisi riguardando svariati dati, il Milan femminile, già fuori dalla corsa Champions, hanno disputato una gara non proprio brillante: tanto possesso palla, con il 63% a favore delle rossonere, ma moltissime occasioni subite. Le verdirosse, infatti, hanno effettuato ben 15 tiri, a differenza dei 4 del Milan.

La squadra di Bakker, quindi, chiude il proprio campionato al sesto posto con 32 punti in 22 partite: 9 le vittorie, 31 i gol fatti e ben 26 subiti. A spuntarla è stata la Roma, vincitrice del tricolore, mentre Inter e Juventus hanno centrato la qualificazione in Europa.

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