Abbiamo giocato la maggior partite bene. Oggi e nel derby contro l’Inter abbiamo meritato di perdere. Nelle altre gare siamo state dominanti, abbiamo creato occasioni. Ci sono stati alti e bassi. Cosa mi è piaciuto di più in stagione? Il percorso fatto, se facciamo un paragone con l’inizio della stagione si vede la crescita. Ma vogliamo di più. All’inizio della stagione non volevamo però finire a metà classifica, volevamo di più. Lavoriamo duramente ogni giorno».
L'analisi della partita—
Secondo la nostra analisi riguardando svariati dati, il Milan femminile, già fuori dalla corsa Champions, hanno disputato una gara non proprio brillante: tanto possesso palla, con il 63% a favore delle rossonere, ma moltissime occasioni subite. Le verdirosse, infatti, hanno effettuato ben 15 tiri, a differenza dei 4 del Milan.
La squadra di Bakker, quindi, chiude il proprio campionato al sesto posto con 32 punti in 22 partite: 9 le vittorie, 31 i gol fatti e ben 26 subiti. A spuntarla è stata la Roma, vincitrice del tricolore, mentre Inter e Juventus hanno centrato la qualificazione in Europa.
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