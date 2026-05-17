La partita, chiaramente, sarà trasmetta in esclusiva su DAZN, piattaforma ormai a cui tutti siamo abituati. Vedremo se quest'oggi, le rossonere riusciranno a chiudere al meglio il proprio cammino.
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MILAN FEMMINILE
Anche la stagione del Milan Femminile si avvia verso la conclusione. Sono stati tanti i segnali positivi, e la grandissima crescita sotto al guida di coach Suzanne Bakker è evidente. Le rossonere, ormai posizionate stabilmente a metà classifica, si preparano per affrontare la Ternana Femminile nel match valido per la 22esima giornata di Serie A Femminile, il tutto in programma oggi alle ore 15:00 presso lo stadio 'Moreno Gubbiotti' di Narni.
L'obiettivo, ovviamente, sarà chiudere al meglio la stagione. Nella giornata di ieri, infatti, coach Suzanne Bakker ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni del club, commentando la sfida: Insieme, vogliamo finire questa stagione in maniera positiva, giocando un buon calcio con il nostro stile e dando sempre il massimo l’una per l’altra»
La partita, chiaramente, sarà trasmetta in esclusiva su DAZN, piattaforma ormai a cui tutti siamo abituati. Vedremo se quest'oggi, le rossonere riusciranno a chiudere al meglio il proprio cammino.
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