Anche la stagione del Milan Femminile si avvia verso la conclusione. Sono stati tanti i segnali positivi, e la grandissima crescita sotto al guida di coach Suzanne Bakker è evidente. Le rossonere, ormai posizionate stabilmente a metà classifica, si preparano per affrontare la Ternana Femminile nel match valido per la 22esima giornata di Serie A Femminile, il tutto in programma oggi alle ore 15:00 presso lo stadio 'Moreno Gubbiotti' di Narni.