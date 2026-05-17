PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Milan Femminile, ultimo sprint: Bakker vuole chiudere in bellezza

MILAN FEMMINILE

Milan Femminile, ultimo sprint: Bakker vuole chiudere in bellezza

Milan Femminile, ultimo sprint: Bakker vuole chiudere in bellezza - immagine 1
Il Milan Femminile di Coach Bakker si prepara a chiudere al meglio il campionato: oggi la sfida contro la Ternana Women
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Anche la stagione del Milan Femminile si avvia verso la conclusione. Sono stati tanti i segnali positivi, e la grandissima crescita sotto al guida di coach Suzanne Bakker è evidente. Le rossonere, ormai posizionate stabilmente a metà classifica, si preparano per affrontare la Ternana Femminile nel match valido per la 22esima giornata di Serie A Femminile, il tutto in programma oggi alle ore 15:00 presso lo stadio 'Moreno Gubbiotti' di Narni.

Milan Femminile, parla Bakker

L'obiettivo, ovviamente, sarà chiudere al meglio la stagione. Nella giornata di ieri, infatti, coach Suzanne Bakker ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni del club, commentando la sfida: Insieme, vogliamo finire questa stagione in maniera positiva, giocando un buon calcio con il nostro stile e dando sempre il massimo l’una per l’altra»

LEGGI ANCHE

La partita, chiaramente, sarà trasmetta in esclusiva su DAZN, piattaforma ormai a cui tutti siamo abituati. Vedremo se quest'oggi, le rossonere riusciranno a chiudere al meglio il proprio cammino.

Leggi anche
Milan Femminile, 3-1 al Parma tra gli applausi di Vismara: Grimshaw trascina le rossonere alla...
Milan Femminile, al via la vendita dei biglietti per la sfida contro il Parma: tutte le...

© RIPRODUZIONE RISERVATA