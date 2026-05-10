PIANETAMILAN milan femminile news milan femminile Milan Femminile, 3-1 al Parma tra gli applausi di Vismara: Grimshaw trascina le rossonere alla vittoria

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Milan Femminile, 3-1 al Parma tra gli applausi di Vismara: Grimshaw trascina le rossonere alla vittoria

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Le rossonere superano il Parma grazie alla doppietta di Grimshaw e al gol di Arrigoni nell'ultimo match stagionale del Milan Femminile al Vismara.
Redazione PM

Il Milan Femminile saluta il proprio pubblico al PUMA House of Football di Vismara (MI) con una vittoria convincente e carica di emozioni. Sotto la pioggia milanese, le ragazze di Suzanne Bakker hanno onorato l'ultima gara casalinga della stagione 2025/26 battendo il Parma per 3-1. Un pomeriggio speciale, in cui le calciatrici sono scese in campo con i nomi delle proprie madri sulle spalle, celebrando nel migliore dei modi il legame con le proprie radici.

Milan Femminile-Parma 3-1, la cronaca della partita

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Bakker conferma il collaudato 4-3-3, lanciando dal primo minuto il tridente offensivo composto da Stokic, Dompig e Kyvag. La gara si sblocca al 14': Giorgia Arrigoni riceve al limite dell'area e scarica un destro potente che, complice una deviazione, trafigge Copetti per l'1-0. Il Parma, già salvo, non resta a guardare e al 20' trova il pareggio con una prodezza balistica di Manon Uffren, capace di sorprendere Giuliani con un mancino millimetrico da centrocampo. Nonostante un possesso palla superiore delle ospiti (68%), il primo tempo si chiude in parità, con le rossonere vicine al raddoppio grazie ai guizzi di Stokic.

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Lo show di Christy Grimshaw e il quinto posto

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Nella ripresa il Milan cambia marcia, dominando sul piano del gioco e delle occasioni (13 tiri totali contro i 7 avversari). Al 66' sale in cattedra la capitana Christy Grimshaw, lesta a ribadire in rete un diagonale di Koivisto per il nuovo vantaggio. Il forcing finale premia ancora la scozzese che, al 90', firma la sua doppietta personale con un colpo di testa ravvicinato su assist di Kyvag.

Con questo successo, il Milan Femminile sale momentaneamente al quinto posto con 32 punti, confermando i progressi di un collettivo apparso in netta crescita. Il sipario sulla Serie A Women 2025/26 calerà il prossimo weekend, con l'ultima trasferta stagionale sul campo della Ternana.

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