Lo show di Christy Grimshaw e il quinto posto—
Nella ripresa il Milan cambia marcia, dominando sul piano del gioco e delle occasioni (13 tiri totali contro i 7 avversari). Al 66' sale in cattedra la capitana Christy Grimshaw, lesta a ribadire in rete un diagonale di Koivisto per il nuovo vantaggio. Il forcing finale premia ancora la scozzese che, al 90', firma la sua doppietta personale con un colpo di testa ravvicinato su assist di Kyvag.
Con questo successo, il Milan Femminile sale momentaneamente al quinto posto con 32 punti, confermando i progressi di un collettivo apparso in netta crescita. Il sipario sulla Serie A Women 2025/26 calerà il prossimo weekend, con l'ultima trasferta stagionale sul campo della Ternana.
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