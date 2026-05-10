Le rossonere superano il Parma grazie alla doppietta di Grimshaw e al gol di Arrigoni nell'ultimo match stagionale del Milan Femminile al Vismara.

Il Milan Femminile saluta il proprio pubblico al PUMA House of Football di Vismara (MI) con una vittoria convincente e carica di emozioni. Sotto la pioggia milanese, le ragazze di Suzanne Bakker hanno onorato l'ultima gara casalinga della stagione 2025/26 battendo il Parma per 3-1. Un pomeriggio speciale, in cui le calciatrici sono scese in campo con i nomi delle proprie madri sulle spalle, celebrando nel migliore dei modi il legame con le proprie radici.