Milan, le notizie top di oggi: il crollo col Sassuolo e il super successo di Oddo. Le ultime di mercato
Sulla sconfitta contro l'Inter: "Frustrante il risultato perché perdiamo tre punti. Sono orgogliosa per come abbiamo lottato fino alla fine come squadra. Abbiamo creato occasioni nel secondo tempo, soprattutto con la traversa di Dompig. Se segni, diventa più facile vincere le partite ovviamente. Loro hanno creato solo un’occasione all’inizio e un tiro prima dell’intervallo".
Sulla crescita della squadra: "Se guardo le ultime 5 partite, abbiamo concesso solo un gol e siamo migliorate tantissimo rispetto all’inizio della stagione. Ma per vincere devi segnare. Abbiamo creato occasioni, non è quello che manca. Dobbiamo finalizzare. In generale sono davvero orgogliosa di come lavora questa squadra. Mancano solamente gli ultimi dettagli".
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