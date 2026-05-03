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Milan Femminile, Bakker sul ko contro l’Inter: “Risultato frustrante, ma sono orgogliosa delle ragazze”

Suzanne Bakker, allenatrice Milan Femminile
Suzanne Bakker così al termine di Milan Femminile-Inter 0-1: le parole dell'allenatrice rossonera, tra orgoglio per la prestazione e frustrazione per la sconfitta
Redazione PM

Il Milan Femminile è stato sconfitto per 1-0 dall'Inter nel derby valido per la 20ª giornata del campionato Serie A Women 2025/2026. Un passo falso che costa caro alle rossonere: i punti persi nella stracittadina , con ogni probabilità, taglia fuori il Diavolo dalla corsa Champions.

Milan Femminile-Inter 0-1, le parole di Bakker

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Al termine della sfida contro l'Inter femminile, Suzanne Bakker ha commentato la prestazione delle rossonere, analizzando i vari temi della partita. Di seguito, le parole dell'allenatrice del Milan.

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Sulla sconfitta contro l'Inter: "Frustrante il risultato perché perdiamo tre punti. Sono orgogliosa per come abbiamo lottato fino alla fine come squadra. Abbiamo creato occasioni nel secondo tempo, soprattutto con la traversa di Dompig. Se segni, diventa più facile vincere le partite ovviamente. Loro hanno creato solo un’occasione all’inizio e un tiro prima dell’intervallo".

Sulla crescita della squadra: "Se guardo le ultime 5 partite, abbiamo concesso solo un gol e siamo migliorate tantissimo rispetto all’inizio della stagione. Ma per vincere devi segnare. Abbiamo creato occasioni, non è quello che manca. Dobbiamo finalizzare. In generale sono davvero orgogliosa di come lavora questa squadra. Mancano solamente gli ultimi dettagli".

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