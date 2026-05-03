Sulla sconfitta contro l'Inter: "Frustrante il risultato perché perdiamo tre punti. Sono orgogliosa per come abbiamo lottato fino alla fine come squadra. Abbiamo creato occasioni nel secondo tempo, soprattutto con la traversa di Dompig. Se segni, diventa più facile vincere le partite ovviamente. Loro hanno creato solo un’occasione all’inizio e un tiro prima dell’intervallo".