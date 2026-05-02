Serie A Femminile, Milan-Inter 0-1 — La squadra di Suzanne Bakker si è schierata con un 4-3-3 offensivo, accogliendo le richieste dell’ambiente: tridente formato da Kyvag, Dompig e Van Dooren, centrocampo con Grimshaw, Mascarello e Arrigoni, difesa davanti a Laura Giuliani composta da Keijzer, Piga, De Sanders e Koivisto.

Il primo tempo è stato estremamente equilibrato, con possesso palla e numero di passaggi quasi identici fra le due squadre. A fare la differenza è stata la concretezza nerazzurra: al 45’, Haley Bugeja ha sfruttato l’assist di Olivia Schough firmando l’1-0 che ha indirizzato la gara.

Assalto finale senza premio — Nella ripresa il Milan ha alzato il baricentro, aumentando pressione e conclusioni. Bakker ha inserito Stokić, Renzotti e Cernoia per dare nuova energia all’attacco. L’Inter ha difeso il vantaggio con ordine, restando in dieci all’88’ per l’espulsione di Marija Milinkovic.

Nonostante la superiorità numerica e il recupero, le rossonere non sono riuscite a trovare il guizzo decisivo. Il quinto posto appare ormai consolidato: il finale di campionato servirà soprattutto a valutare il gruppo in vista della stagione 2026/2027. Prossimo appuntamento il 10 maggio contro il Parma, per chiudere con dignità e programmare il futuro.