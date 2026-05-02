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Milan Femminile, sconfitta nel derby contro l’Inter: sfumato l’obiettivo terzo posto

Serie A Women, Milan Femminile-Inter 0-1
Il Milan Femminile cade 1-0 nel derby contro l'Inter all’Arena Civica e dice addio alle residue speranze europee
Redazione PM

Il derby dell’Arena Civica Gianni Brera si chiude con una delusione per il Milan Femminile. La sconfitta per 1-0 contro l’Inter, nella ventesima giornata di Serie A Women, spegne definitivamente le ambizioni di terzo posto delle rossonere, ora quinte a quota 29 punti.

Alla vigilia, la classifica raccontava di un Milan chiamato a inseguire, con Napoli quarto e le prime tre già in fuga. Serviva un risultato pieno per restare agganciati al treno europeo. Non è arrivato.

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La squadra di Suzanne Bakker si è schierata con un 4-3-3 offensivo, accogliendo le richieste dell’ambiente: tridente formato da Kyvag, Dompig e Van Dooren, centrocampo con Grimshaw, Mascarello e Arrigoni, difesa davanti a Laura Giuliani composta da Keijzer, Piga, De Sanders e Koivisto.

Il primo tempo è stato estremamente equilibrato, con possesso palla e numero di passaggi quasi identici fra le due squadre. A fare la differenza è stata la concretezza nerazzurra: al 45’, Haley Bugeja ha sfruttato l’assist di Olivia Schough firmando l’1-0 che ha indirizzato la gara.

Assalto finale senza premio

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Nella ripresa il Milan ha alzato il baricentro, aumentando pressione e conclusioni. Bakker ha inserito Stokić, Renzotti e Cernoia per dare nuova energia all’attacco. L’Inter ha difeso il vantaggio con ordine, restando in dieci all’88’ per l’espulsione di Marija Milinkovic.

Nonostante la superiorità numerica e il recupero, le rossonere non sono riuscite a trovare il guizzo decisivo. Il quinto posto appare ormai consolidato: il finale di campionato servirà soprattutto a valutare il gruppo in vista della stagione 2026/2027. Prossimo appuntamento il 10 maggio contro il Parma, per chiudere con dignità e programmare il futuro.

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