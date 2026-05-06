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Milan Femminile, al via la vendita dei biglietti per la sfida contro il Parma: tutte le informazioni utili

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Il Milan Femminile saluta il pubblico di casa nell’ultima stagionale a Vismara: ecco prezzi e modalità per assistere alla gara contro il Parma
Redazione PM

Ultima chiamata per sostenere il Milan Femminile tra le mura amiche. Le rossonere di Suzanne Bakker si preparano a disputare l’ultima partita casalinga della stagione, un appuntamento che rappresenta l’occasione finale per abbracciare la squadra prima della chiusura del campionato. Domenica 10 maggio alle ore 12.30, alla PUMA House of Football di Vismara (Milano), andrà in scena la sfida contro il Parma, valida per la 21ª giornata di Serie A Women.

La classifica consegna un finale sereno: il Milan, reduce dalla sconfitta nel derby contro l'Inter, è ormai lontano sia dalla corsa al terzo posto (valido per la qualificazione in Champions League), sia dalla zona retrocessione. Anche il Parma, matricola del torneo, è a un passo dalla salvezza aritmetica. Uno scenario che permette alle rossonere di vivere la penultima senza pressioni davanti al proprio pubblico.

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I biglietti per Milan Femminile-Parma sono già disponibili sulla piattaforma Vivaticket, nella sezione dedicata all’evento, e sono acquistabili esclusivamente online. Il costo del biglietto è di 10 euro. Un prezzo accessibile per sostenere le rossonere e accompagnarle nell’ultimo impegno casalingo della stagione.

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