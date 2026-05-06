Milan Femminile: biglietti, prezzi e modalità di acquisto

I biglietti per Milan Femminile-Parma sono già disponibili sulla piattaforma Vivaticket, nella sezione dedicata all’evento, e sono acquistabili esclusivamente online. Il costo del biglietto è di 10 euro. Un prezzo accessibile per sostenere le rossonere e accompagnarle nell’ultimo impegno casalingo della stagione.