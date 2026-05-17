Alla squadra di Massimiliano Allegri, per centrare la qualificazione in Champions League, obiettivo stagionale, serviranno 2 vittorie su 2, altrimenti sarà fallimento. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, senti Montolivo
"Il Milan è quella che rischia di più: non tanto per la qualità degli avversari (Genoa e Cagliari, ndr) ma per come sta il Milan dal punto di vista sia fisico che mentale. Il Milan è in difficoltà sia di testa che di uomini. La Juve, la Roma e il Como stanno tutte meglio del Milan"
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