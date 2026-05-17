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Montolivo: “Il Milan è quella che rischia di più. Roma e Como stanno meglio”

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Riccardo Montolivo, ex calciatore del Milan, ha voluto spendere alcune parole sulla squadra allenata da Massimiliano Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La giornata sportiva di oggi è iniziata davvero presto: alle ore 12:00 son state programmate ben 5 gare decisive per la lotta alla Champions League. Una scelta che ha modificato inevitabilmente i ritmi dell'intera programmazione televisiva. Anche lo studio di Sky Sport, ovviamente, ha aperto le proprie porte prima rispetto al solito.

Fin dalla mattinata, lo studio sportivo, guidato da Fabio Caressa, si è riunito per commentare le varie partite tra pre e post partita. Seduto in studio anche Riccardo Montolivo, ex calciatore e capitano del Milan che, inevitabilmente, ha voluto spendere alcune parole su Genoa-Milan.

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Alla squadra di Massimiliano Allegri, per centrare la qualificazione in Champions League, obiettivo stagionale, serviranno 2 vittorie su 2, altrimenti sarà fallimento. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Montolivo

"Il Milan è quella che rischia di più: non tanto per la qualità degli avversari (Genoa e Cagliari, ndr) ma per come sta il Milan dal punto di vista sia fisico che mentale. Il Milan è in difficoltà sia di testa che di uomini. La Juve, la Roma e il Como stanno tutte meglio del Milan"

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