La giornata sportiva di oggi è iniziata davvero presto: alle ore 12:00 son state programmate ben 5 gare decisive per la lotta alla Champions League . Una scelta che ha modificato inevitabilmente i ritmi dell'intera programmazione televisiva. Anche lo studio di Sky Sport, ovviamente, ha aperto le proprie porte prima rispetto al solito.

Fin dalla mattinata, lo studio sportivo, guidato da Fabio Caressa, si è riunito per commentare le varie partite tra pre e post partita. Seduto in studio anche Riccardo Montolivo, ex calciatore e capitano del Milan che, inevitabilmente, ha voluto spendere alcune parole su Genoa-Milan.