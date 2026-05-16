Milan, parla Brambati
Le ultime gare, infatti, saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Massimiliano allegri. A parlare del tema ci ha pensato anche Massimo Brambati. Intervenuto ai microfoni di TMW, Brambati ha voluto analizzare il tema legato alla Champions:
"Ha un contratto, poi non credo che sia lui che vorrà andarsene. Se non arrivano in Champions, credo ci sarà una decisione da parte della società, visto che era l'obiettivo stagionale. Milan e Juve però hanno nelle mani il proprio destino nelle prossime due sfide. Le altre possono anche vincerle tutte ma devono sperare che le altre cadano, Milan e Juve non devono sperare nulla. La Juve ha le partite più complicate da avere come finale di stagione, ma anche quelle più semplici poi le pareggia...".
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