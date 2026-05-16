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Brambati: “Il Milan ha nelle mani il proprio destino. Allegri? non credo che voglia andarsene”

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Massimo Brambati, intervenuto su TMW Radio, ha voluto analizzare il momento che i rossoneri stanno passando, soffermandosi su Allegri
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il finale di stagione del Milan si prospetta di fuoco ma, sopratutto, molto determinante. I rossoneri, dopo una prima parte di stagione di fuoco, con ben 42 punti conquistati, hanno perso continuità, lasciando per strada davvero tantissimi punti. Il clima attorno la squadra è mutato, soprattutto a causa degli ultimi risultati negativi.

La situazione, poi, si è aggravata con le voci legate ai dissidi in dirigenza. Le voci legate alle possibili scelte che verranno fatte nelle prossime settimane, stanno aumentando a dismisura le tensioni attorno all'ambiente rossonero. In tutto ciò, ovviamente, non bisogna scordare il tema Champions League: per centrare la qualificazione al diavolo serviranno ben 2 vittorie su due.

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Le ultime gare, infatti, saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Massimiliano allegri. A parlare del tema ci ha pensato anche Massimo Brambati. Intervenuto ai microfoni di TMW, Brambati ha voluto analizzare il tema legato alla Champions:

 "Ha un contratto, poi non credo che sia lui che vorrà andarsene. Se non arrivano in Champions, credo ci sarà una decisione da parte della società, visto che era l'obiettivo stagionale. Milan e Juve però hanno nelle mani il proprio destino nelle prossime due sfide. Le altre possono anche vincerle tutte ma devono sperare che le altre cadano, Milan e Juve non devono sperare nulla. La Juve ha le partite più complicate da avere come finale di stagione, ma anche quelle più semplici poi le pareggia...".

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