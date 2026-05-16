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Zeroli cuore rossonero: “Il Milan è la mia vita, sogno di tornare. Abate? Ho un grande rapporto con lui”

Kevin Zeroli, centrocampista Milan in prestito
Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 della Juve Stabia in prestito dal Milan, si racconta ai microfoni del 'Corriere della Sera'
Redazione PM

Dopo una lunga trafila nel settore giovanile rossonero iniziata nel 2010, a febbraio del 2025 Kevin Zeroli ha lasciato Milano in prestito. Il centrocampista classe 2005 si è trasferito al Monza, dove ha giocato fino a gennaio, prima di passare alla Juve Stabia. La sua stagione in Serie B è stata fortemente condizionata dagli infortuni, che lo hanno costretto a saltare ben 16 partite. Nelle  14 partite disputate ha realizzato 2 gol, tra cui la rovesciata contro il Modena dello scorso weekend, che ha mandato la formazione campana in semifinale playoff. Al termine della stagione, Zeroli farà ritorno al Milan, dove capirà se avrà una chance in prima squadra o se la società opterà per un nuovo prestito.

Milan, l'intervista a Kevin Zeroli

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Zeroli si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al 'Corriere della Sera'. Il centrocampista classe 2005 ha parlato del suo amore per il Milan, dei playoff e del rapporto con Ignazio Abate. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni

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Sulla semifinale playoff contro il Monza: "Non sarà una partita come le altre, perché in Brianza sono rimasto un anno e ho lasciato tanti amici. Con Adam Bakoune ho condiviso anche un tratto di percorso nelle giovanili del Milan".

Sul Milan: "Prima facevo karate, poi i miei genitori avevano accompagnato mio fratello Bryan a fare un provino a Vismara. Siccome era un po’ nervoso e si era messo a piangere, un osservatore mi ha detto 'Dai, fai due palleggi anche tu, così si distrae'.

Io, che avevo 5 anni ed ero iscritto alla scuola calcio sotto casa dell’Ardor, ho sostenuto il provino e alla fine mi hanno scelto. All’epoca non esisteva la categoria dei 2005 e ho iniziato ad allenarmi con i ragazzi più grandi di me di un anno".

Su Ignazio Abate: "Ho un grande rapporto con il mister, ci conoscevamo già ai tempi del Milan ed è stato lui a volermi qui alla Juve Stabia. Non ho mai interrotto i contatti neanche quando giocavo nel Monza: è giovane ma certamente farà una grande carriera anche in panchina".

Sul possibile ritorno al Milan: "Inutile nasconderlo, il mio sogno è tornare a giocare nel Milan in pianta stabile. Il Diavolo è la mia vita".

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