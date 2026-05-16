Sulla semifinale playoff contro il Monza: "Non sarà una partita come le altre, perché in Brianza sono rimasto un anno e ho lasciato tanti amici. Con Adam Bakoune ho condiviso anche un tratto di percorso nelle giovanili del Milan".

Sul Milan: "Prima facevo karate, poi i miei genitori avevano accompagnato mio fratello Bryan a fare un provino a Vismara. Siccome era un po’ nervoso e si era messo a piangere, un osservatore mi ha detto 'Dai, fai due palleggi anche tu, così si distrae'.

Io, che avevo 5 anni ed ero iscritto alla scuola calcio sotto casa dell’Ardor, ho sostenuto il provino e alla fine mi hanno scelto. All’epoca non esisteva la categoria dei 2005 e ho iniziato ad allenarmi con i ragazzi più grandi di me di un anno".

Su Ignazio Abate: "Ho un grande rapporto con il mister, ci conoscevamo già ai tempi del Milan ed è stato lui a volermi qui alla Juve Stabia. Non ho mai interrotto i contatti neanche quando giocavo nel Monza: è giovane ma certamente farà una grande carriera anche in panchina".

Sul possibile ritorno al Milan: "Inutile nasconderlo, il mio sogno è tornare a giocare nel Milan in pianta stabile. Il Diavolo è la mia vita".