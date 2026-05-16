Statistiche al Catanzaro e rimpianti rossoneri

Nella sua prima stagione in Serie B, Liberali ha segnato 3 gol e 4 assist in 25 presenze, giocando un totale di 1208 minuti. Liberali, partito in sordina, ha preso sempre più spazio dal 2026 in poi: da fine gennaio è diventato uno dei titolari di Aquilani, mostrando più volte il suo talento cristallino e smisurato. Davvero un peccato per il Milan, specialmente in vista del progetto Milan Futuro: il classe 2007 ha giocato solo 10 partite con la seconda squadra rossonera, senza avere mai modo di crescere. Chissà se le strade del Diavolo e di Liberali si incroceranno mai in futuro.