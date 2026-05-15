Milan, senza Champions che fare?—
Proprio per questo motivo, le gare contro Genoa e Cagliari, le ultime due del campionato 2025-2026, sono molto ma molto importanti: Allegri ha l'obbligo di conquistare 6 punti e volare in Champions League, come prestabilito ad inizio stagione. A parlare di questa tematica ci ha pensato anche Daniele Garbo, giornalista sportivo, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà':
"Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti, ds, allenatore e giocatori. E' un Milan da rifondare, hanno sbagliato tutto. Ma è da rivedere la squadra anche con la Champions"
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