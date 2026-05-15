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Garbo sicuro: “Senza Champions il Milan fa piazza pulita di tutti”

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Daniele Garbo ha voluto spendere alcune parole sulla situazione legata al Milan di Massimiliano Allegri: rifondazione in vista?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospettano delle settimane decisive per quello che sarà il futuro del Milan. La stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri è iniziata nel migliore dei modi, con aspettative davvero alte ma, nel corso dei mesi, le cose si sono complicate, e non di poco. Dopo numerosi passi falsi, conditi da prestazioni molto deludenti, la qualificazione in Champions League, che fino a pochi mesi fa sembrava certa, è a forte rischio.

In concomitanza con tutto ciò, il club rossonero deve anche risolvere delle questioni interne molto importanti. La situazione legata alla dirigenza non è delle più rosee e, in vista della prossima stagione, andranno fatte delle scelte molto importanti. Senza un piazzamento tra le prime quattro, il rischio di una rivoluzione (l'ennesima in quattro anni), è molto alta.

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Proprio per questo motivo, le gare contro Genoa e Cagliari, le ultime due del campionato 2025-2026, sono molto ma molto importanti: Allegri ha l'obbligo di conquistare 6 punti e volare in Champions League, come prestabilito ad inizio stagione. A parlare di questa tematica ci ha pensato anche Daniele Garbo, giornalista sportivo, ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà':

"Senza Champions il Milan per me fa piazza pulita di tutti, ds, allenatore e giocatori. E' un Milan da rifondare, hanno sbagliato tutto. Ma è da rivedere la squadra anche con la Champions"

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