Si prospettano delle settimane decisive per quello che sarà il futuro del Milan. La stagione dei rossoneri di Massimiliano Allegri è iniziata nel migliore dei modi, con aspettative davvero alte ma, nel corso dei mesi, le cose si sono complicate, e non di poco. Dopo numerosi passi falsi, conditi da prestazioni molto deludenti, la qualificazione in Champions League, che fino a pochi mesi fa sembrava certa, è a forte rischio.