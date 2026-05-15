Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha voluto parlare di Massimiliano Allegri e del futuro di Antonio Conte...

Il tecnico salentino, infatti, già in passato è stato cercato dal Milan, ma poi la dirigenza virò su altri profili. Second l'ex rossonero, il ciclo di Conte al Napoli sarebbe ormai giunto al capolinea e, secondo lui, sarebbe meglio cambiare destinazione.