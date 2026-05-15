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Ex Milan, Cassano: “Conte? Per me deve andare al Milan. Allegri ha distrutto tutto”

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Antonio Cassano, ex calciatore del Milan, ha voluto parlare di Massimiliano Allegri e del futuro di Antonio Conte...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Antonio Cassano, ex fantasista del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Viva El Futbol tracciando uno scenario sul futuro di Antonio Conte, indicando il Milan come possibile destinazione perfetta (secondo lui).

Il tecnico salentino, infatti, già in passato è stato cercato dal Milan, ma poi la dirigenza virò su altri profili. Second l'ex rossonero, il ciclo di Conte al Napoli sarebbe ormai giunto al capolinea e, secondo lui, sarebbe meglio cambiare destinazione.

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"Conte lo scorso anno ha fatto un miracolo, ma dopo due anni lui non resta nella stessa squadra, è difficile. Per me deve andare. Dove? Al Milan. Sarebbe il primo allenatore a vincere quattro scudetti con quattro squadre diverse. Se il Milan vuole fare le cose per bene, Conte è perfetto. La strada per me può esserci. Allegri? A differenza di Conte si vende bene, mentre lui, Conte, pensa solo al campo e non se ne frega della stampa. Lui fa parlare il campo. Conte è uno dei pochi allenatori che se si libera può andare dove vuole. Come lui ce ne sono 3-4."

Ma non è tutto. Antonio Cassano ha voluto attaccare duramente Massimiliano allegri, dicendo che, nel corso dell'attuale stagione, ha distrutto il Milan:

"Allegri quest'anno ha distrutto il Milan e la colpa, oltre che di Allegri che ha fatto un disastro, è anche di Tare che è arrivato come il salvatore della patria e sai cos'ha salvato? La fava. Io ho visto la scritta 'Furlani out' e mi chiedo: se non hai un'idea, se giochi di merda e sbagli mercato, che colpa ha Furlani? Io sono stato uno dei primi a criticare la società, però Furlani non sceglie la squadra, perchè la squadra l'ha scelta l'allenatore con Tare. Furlani sbagla i gol? No. Non hai idee? No. Non li fa correre? No. Il disastro lo hanno fatto Allegri e Tare. Fine, senza se e senza ma".

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