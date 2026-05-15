Milan, parla Ambrosini

«Il Milan, dopo la sfida con la Lazio, ha mollato dal punto di vista psicologico: è un dato di fatto. Se sia stato causato solo da una mancanza di motivazioni o per altro, non lo so, ma quello che filtra racconta di una situazione che non può andare avanti così. La percezione è che qualcosa sia successo. Adesso pensare che, anche a risultato raggiunto, Cardinale non prenda in mano la situazione del Milan è impossibile. Lo deve fare. Fra tutti quanti io penso che Igli (Tare, ndr) sia quello con meno colpe di tutti ma, secondo me, sarà quello che andrà a pagare».