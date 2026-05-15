Milan, parla Bezzi

"Credo che non è importante chi ha scelto Allegri, ma dico che nel Milan, ogni volta che c'è di mezzo Ibra, ci sono contraccolpi interni che portano solo guai. All'inizio c'era anche un ottimo rapporto con Allegri, poi però la situazione è scappata di mano al tecnico per una serie di errori commessi nella ricostruzione della squadra. Allegri non ha fatto male, ma a un certo punto la squadra perde terreno ed ecco che il capro espiatorio diventa Allegri. Ibrahimovic voleva portare Thiago Silva, poi Mateta, poi chiamava singolarmente i giocatori senza interpellare Allegri e ha creato una spaccature interna. lo ho l'impressione che Ibra in questo Milan non riesce a creare un ambiente giusto. E' un problema Ibra in questo Milan"