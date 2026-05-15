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Milan, Bezzi duro: “Ogni volta che c’è di mezzo Ibrahimovic, ci sono contraccolpi pesanti”

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Gianni Bezzi, giornalista sportivo, ha voluto accusare duramente Ibrahimovic a riguardo dei problemi del Milan: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gli ultimi tempi in Casa Milan non sono dei migliori. Dopo le polemiche legate a Giorgio Furlani, con annesse le fortissime proteste dei tifosi (con anche una petizione nei suoi confronti con obiettivo le sue dimissioni), a gettar benzina sul fuoco anche le dichiarazioni di Gerry Cardinale, patron rossonero. Le prestazioni in campo dei ragazzi di Allegri si sa, non sono le più splendenti, ma questo potrebbe essere un riflesso del clima che si respira attorno al club: manca la serenità.

Nelle ultime ore, infatti, non si sta parlando di altro. A toccare questo tema è stato anche il giornalista Gianni Bezzi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha voluto untare il dito contro Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan. Le sue parole:

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 "Credo che non è importante chi ha scelto Allegri, ma dico che nel Milan, ogni volta che c'è di mezzo Ibra, ci sono contraccolpi interni che portano solo guai. All'inizio c'era anche un ottimo rapporto con Allegri, poi però la situazione è scappata di mano al tecnico per una serie di errori commessi nella ricostruzione della squadra. Allegri non ha fatto male, ma a un certo punto la squadra perde terreno ed ecco che il capro espiatorio diventa Allegri. Ibrahimovic voleva portare Thiago Silva, poi Mateta, poi chiamava singolarmente i giocatori senza interpellare Allegri e ha creato una spaccature interna. lo ho l'impressione che Ibra in questo Milan non riesce a creare un ambiente giusto. E' un problema Ibra in questo Milan"

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