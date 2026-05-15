Milan, Capello indica la via ad Allegri: “Riposizionatevi su quei 30 minuti”

Come si potrebbe uscire da questo momento? Ricordiamo che il Milan ha bisogno di vincere sia contro il Genoa che contro il Cagliari per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. I rossoneri possono comunque contare sul vantaggio degli scontri diretti rispetto a Como e Roma.
Capello analizza: "Intanto, in termini di gioco, vorrei tornare a vedere una squadra verticale, cosa che non è più successa. Ma soprattutto il Milan delle ultime due partite dev’essere quello dell’ultima mezz’ora con l’Atalanta: una squadra vogliosa, arrabbiata e determinata. Se i rossoneri ripartiranno da questi presupposti, arriveranno i risultati". L'ex allenatore rossonero, però, chiosa: "Ma devono essere 90 minuti fatti interamente così, e non solo per reazione alla contestazione o ai fischi".
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