Milan, Capello indica la via ad Allegri: “Riposizionatevi su quei 30 minuti”

La speranza è che il Diavolo possa ripartire dagli ultimi minuti contro l'Atalanta, dove i rossoneri hanno messo in campo almeno voglia e carattere (non a caso sono arrivati due gol e azioni pericolose). "Ho visto alcuni giocatori che perdevano palla e se ne fregavano. Gente che non si curava di aiutare e si disinteressava di dare una mano in fase difensiva", sottolinea Capello a 'La Gazzetta dello Sport'.